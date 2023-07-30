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МИД России заявил о серьёзном давлении Запада на страны Африки из-за сотрудничества с Россией

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Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что западные страны оказывали всестороннее давление на африканские государства, лидеры которых решили приехать на саммит в Санкт-Петербурге.
МИД России заявил о серьёзном давлении Запада на страны Африки из-за сотрудничества с Россией
  • РИА Новости

По его словам, число приехавших делегаций на саммит является результатом жесточайшей борьбы Запада против России и против интересов африканских государств.

«Ну, были применены все возможные методы давления. От самого примитивного, когда дипломаты, в том числе стран ЕС, или просто представители ЕС обходят посольства африканских государств и требуют, чтобы они прекратили отношения с Россией или минимизировали, не участвовали в саммите», — сказал он в интервью RT.

Озеров подчеркнул, что все усилия Запада оказались безрезультатными.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться.

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