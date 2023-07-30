МИД России заявил о серьёзном давлении Запада на страны Африки из-за сотрудничества с Россией
- РИА Новости
По его словам, число приехавших делегаций на саммит является результатом жесточайшей борьбы Запада против России и против интересов африканских государств.
«Ну, были применены все возможные методы давления. От самого примитивного, когда дипломаты, в том числе стран ЕС, или просто представители ЕС обходят посольства африканских государств и требуют, чтобы они прекратили отношения с Россией или минимизировали, не участвовали в саммите», — сказал он в интервью RT.
Озеров подчеркнул, что все усилия Запада оказались безрезультатными.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться.