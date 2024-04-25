Торжество цепкости и самоотверженности: ЦСКА и «Спартак» впервые за 21 год не забили друг другу в дерби

ЦСКА и «Спартак» разошлись миром в матче 21-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене», впервые с 2003 года не сумев огорчить друг друга. Главные тренеры команд выпустили на поле по три центральных защитника и насытили средние зоны, тем самым лишив атакующих игроков пространства для манёвра. До середины второго тайма Игорь Акинфеев и Александр Максименко в игру вообще не вступали и лишь в концовке проявили себя, совершив по паре не самых сложных спасений. Болельщикам же больше запомнились эпизоды с попаданием мяча в руку Фёдору Чалову в штрафной ЦСКА и грубым фолом Мойзеса на Манфреде Угальде. Но главный арбитр Василий Казарцев ни пенальти не назначил, ни красную карточку показывать не стал.

«Спартак» во многом неожиданно подошёл к дерби с ЦСКА в роли фаворита. Казалось бы, команда весной испытывала серьёзные проблемы, а в середине апреля был отправлен в отставку Гильермо Абаскаль. Но уход главного тренера сказался на футболистах исключительно благотворно. Под руководством его помощника Владимира Слишковича они сначала разошлись миром на выезде с «Зенитом» в Кубке России, хотя и вылетели в Путь регионов, а затем разгромили «Ростов». После такого красно-белые находились в отличном настроении. Армейцы, напротив, сенсационно уступили дома «Ахмату», да и вообще потеряли много очков в национальном первенстве в текущем году.

А главное, они столкнулись с огромными кадровыми сложностями. Красные карточки в противостоянии с грозненцами получили два основных центральных защитника — Виллиан Роша и Игорь Дивеев. А Аббосбек Файзуллаев заработал четвёртый горчичник и также пропускал матч из-за дисквалификации. Хорошо ещё Игорь Акинфеев, не сыгравший с «Ахматом», работал в общей группе.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Владимир Федотов не стал отказываться от привычной расстановки с тремя центральными защитниками, и компанию Мойзесу составили Илья Агапов и 19-летний Матвей Лукин. Зато тренер выпустил на поле сразу двух нападающих: Фёдора Чалова и Антона Заболотного. Тамерлан Мусаев довольствовался попаданием в резерв. Однако Чалов всё же не был выдвинут на острие вместе с партнёром, а помогал ему с фланга вместе с Иваном Обляковым.

Гости также не обошлись без потерь, пусть и не таких серьёзных. Георгия Джикии и Виктора Мозеса даже не оказалось в заявке из-за повреждений. А Роман Зобнин восстановился, но остался в запасе. Неудивительно, что Слишкович решил сильно не менять победный состав. Единственное исключение: место Михаила Игнатова занял Александр Соболев.

Однако первый тайм скорее разочаровал болельщиков. Они ждали обоюдоострых атак и голов, но увидели осторожный футбол с минимумом опасных моментов. Обе команды сделали ставку на оборону и стремились максимально аккуратно действовать на своей половине.

Чуть больше мячом владел «Спартак» (53%). Но если в Ростове-на-Дону дружина Слишковича грамотно прессинговала, пользуясь попытками соперника выйти из обороны через короткий пас, то здесь не имела свободных зон. Тройка центральных защитников хозяев смотрелась единым монолитом и почти не допускала зазоров. Плюс регулярно опускались им на помощь Саша Зделар и Виктор Мендес. А фланги надёжно закрывали Милан Гаич и Келлвен.

Как результат, гости почти не проникали в чужую штрафную, а Соболев и Угальде были совершенно незаметны, хотя россиянин пытался навязать борьбу на втором этаже. Неудивительно, что Акинфеев не совершил ни единого сейва. Запомнился лишь дальний выстрел Данила Пруцева выше перекладины после скидки Хесуса Медины.

ЦСКА пытался организовывать быстрые встречные контрвыпады, но тоже не преуспел. Большую часть времени Заболотный, Чалов и Обляков были будто отрезаны от партнёров. Им явно не хватало последнего паса. В этом плане остро ощущалось отсутствие Файзуллаева, способного творить впереди. Зато по краям иногда подключались Агапов и Келлвен. Бразилец даже записал себе в актив пару неточных ударов. Таким образом, до перерыва коллективы не нанесли ни одного выстрела в створ.

Привлёк внимание лишь спорный эпизод в штрафной «Спартака». Показалось, снаряд после розыгрыша стандарта отскочил в руку Чалову. Судьи на VAR изучили момент и пришли к выводу, что мяч попал форварду в бедро. И один из повторов подтвердил их правоту.

Во второй половине игра окончательно разбилась на эпизоды. Жёсткие единоборства следовали одно за другим и не позволяли командам демонстрировать осмысленный футбол. Не успели спортсмены вернуться на газон, как Зделар и Соболев столкнулись головами в центральном круге. Затем аналогичный эпизод произошёл с участием Келлвена и Медины, и бразильцу пришлось пару минут оказывать помощь.

Но больше всего напугало попадание мяча в лицо Кристоферу Мартинсу Перейре после случайного выноса Чалова. Люксембуржец рухнул на газон как подкошенный и долго не мог подняться. Позднее его заменили Наилем Умяровым, хотя опорник, похоже, избежал серьёзной травмы.

По истечении часа соперники наконец стали создавать моменты. Для начала отличная контратака прошла у ЦСКА. Гаич, пользуясь наличием у Алексиса Дуарте жёлтой, регулярно смело пытался проходить его, понимая, что тот не сможет противостоять слишком жёстко. Вот и на этот раз у серба всё получилось. Завершилось же всё дальним неточным выстрелом Виктора Мендеса.

А затем грубейшую ошибку на ровном месте совершил Хлусевич. Отдавая пас назад Максименко, он буквально подарил мяч Облякову. Иван, оказавшись с глазу на глаз с голкипером, пытался закрутить снаряд в дальний угол, но не попал. Красно-белые ответили собственным подходом к чужим воротам. Им тоже едва ли не впервые удалось найти свободную зону в чужой штрафной, и это чуть не закончилось голом. Однако Соболеву в последний момент помешал пробить Зделар.

В концовке же интереснее смотрелись гости. Во многом этому способствовали рокировки Слишковича. Томаш Тавареш закрыл проблемную зону на правом краю обороны. А Антон Зиньковский добавил остроты впереди и мог принести победу десятикратным чемпионам России.

Именно он нанёс первый удар в створ в отчётном дерби. Воспользовавшись прострелом Соболева справа, неожиданно оказавшийся на острие хавбек пробил в дальний. Акинфеев на опыте спокойно забрал мяч. Затем воспитанник клуба «Чертаново» с левого фланга едва не забросил снаряд за шиворот вратарю, но тот был к этому готов. Наконец, после розыгрыша углового Соболев бил из пределов вратарской, но Игорь своевременно сократил дистанцию и не оставил шансов сопернику.

Но наибольшее внимание привлёк эпизод с фолом Мойзеса на Угальде. Бразилец не успел за костариканцем и откровенно наступил ему сзади на ногу неподалёку от штрафной. Главный арбитр Василий Казарцев обошёлся горчичником, хотя на повторе показалось, что нарушитель действовал грубо с риском нанесения травмы. Вероятно, сыграло роль отсутствие повреждений у пострадавшего. Срджан Бабич же со штрафного отправил снаряд точно в руки Акинфееву.

В компенсированное время пару своих подходов создали уже армейцы. Максименко так же уверенно, как и коллега, справился с ударом свежего Виктора Давилы и дальним выстрелом Милана Гаича.

Таким образом, оппоненты нанесли всего пять ударов в створ на двоих и впервые за почти 21 год не сумели забить друг другу. В последний раз это произошло в октябре 2003-го в рамках национального первенства. Причём участие в том противостоянии принял 17-летний Акинфеев.