Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова, прокомментировала новость о том, что певица Пелагея исполнит песню «Конь» перед началом матча 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и московским «Спартаком».

«А про пони или единорожек у неё есть в репертуаре? ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака». ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина. <...> В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберётся с ними», — сказала Зарема Metaratings.ru

Новость о том, что заслуженная артистка РФ Пелагея выступит перед началом столичного дерби опубликовал официальный Telegram-канал армейского клуба.

Матч ЦСКА и «Спартака» пройдёт в четверг, 25 апреля, и начнётся в 20:30 мск.

На данный момент красно-белые занимают четвёртую позицию в таблице РПЛ — в их активе 38 очков. Красно-синие находятся на шестой строчке с 37 турнирными баллами.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что ЦСКА понёс ощутимые потери перед матчем со «Спартаком».