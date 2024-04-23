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Сёмин: ЦСКА понёс ощутимые потери перед матчем со «Спартаком»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от перенесённого матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком».
Сёмин: ЦСКА понёс ощутимые потери перед матчем со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Потери ЦСКА перед дерби ощутимые. Но этих игроков должны заменить те, которые хотят играть, но находятся в резерве. «Спартак» же непредсказуем. Я бы фаворита в дерби не выделял», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Встреча пройдёт 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». 

«Спартак» в настоящий момент идёт четвёртым в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА с 37 баллами занимает шестое место.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

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