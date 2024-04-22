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В «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал увольнение с поста главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.
В «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера
  • Gettyimages.ru

«Я бы сказал, что решение было связано с тем, что, на мой взгляд, он устал и не справлялся с давлением, которое на него оказывалось. Перед каждой игрой он отдавал всего себя, старался», — цитирует Малышева СЭ.

«Спартак» объявил об отставке Абаскаля 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.

Исполняющим обязанности тренера был назначен его бывший ассистент Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые накануне разгромили «Ростов» (5:1) в рамках 25-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что Абаскаль молчал на встрече с игроками «Спартака», когда его уволили.

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