Источник: Абаскаль молчал на встрече с игроками «Спартака», когда его уволили

Испанец Гильермо Абаскаль практически молчал на встрече с игроками «Спартака», когда объявляли о его увольнении.

Как сообщает «Мутко против», Абаскаль приехал за несколько часов до начала тренировки команды и сразу отправился собирать вещи.

Прощаться и проводить разговор с футболистами он не стал. Об отставке объявил вице-президент «Лукойла» Павел Жданов.

Отмечается, что на встрече были гендиректор клуба Олег Малышев и спортивный директор Томаш Амарал.

«Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Янсен один из главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака».