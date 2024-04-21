«Спартак» в гостях разгромил «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ

«Спартак» победил «Ростов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Ростове, завершилась со счётом 5:1 в пользу москвичей.

В составе победителей отличились Даниил Хлусевич (16-я минута), Хесус Медина (53-я и 60-я), Кристофер Мартинс (76-я) и Тео Бонгонда (90 + 4). Единственный гол «Ростова» забил Егор Голенков (37-я).

Отметим, что на 60-й минуте перед 11-метровым ударом в ворота «Ростова» был заменён вратарь команды Сергей Песьяков. Его место занял Никита Медведев.

«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе ростовчан 34 очка и восьмая позиция.

Ранее сообщалось, что Карпин проводит 300-й матч в РПЛ в качестве главного тренера.