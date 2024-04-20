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ЦСКА в меньшинстве уступил «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ

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ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче 25-го тура чемпионата России.
ЦСКА в меньшинстве уступил «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

В составе «Ахмата» мячи забили Мохамед Конате (79-я минута), Бернард Бериша (87-я). У армейского клуба отличился Фёдор Чалов (63-я, пенальти).

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Таким образом, грозненский клуб набрал 23 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. ЦСКА (37) располагается на пятой строчке.

Ранее гол Рыбчинского принёс «Балтике» победу над «Крыльями» в матче 25-го тура РПЛ.

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