Гол Рыбчинского принёс «Балтике» победу над «Крыльями» в матче 25-го тура РПЛ

«Балтика» победила «Крылья Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе «Балтики» мячи забили Анхело Энрикес (84-я минута), Дмитрий Рыбчинский (90 + 5). У самарского клуба отличился Амар Рахманович (90 + 3).

Таким образом, калининградский клуб набрал 23 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Крылья» (36) располагаются на шестой строчке.

Ранее «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ.