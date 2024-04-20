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«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ

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«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.
«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 1:1.

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Рубина» Валентин Вада. На 43-й минуте Дмитрий Баринов сравнял.

Отметим, что на 76‑й минуте Рустам Ашурматов из «Рубина» получил прямую красную карточку.

«Локомотив» набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Рубина» 33 очка и девятая позиция.

Ранее стало известно расписание заключительных туров РПЛ сезона-2023/24.

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