«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ
- РИА Новости
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Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 1:1.
На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Рубина» Валентин Вада. На 43-й минуте Дмитрий Баринов сравнял.
Отметим, что на 76‑й минуте Рустам Ашурматов из «Рубина» получил прямую красную карточку.
«Локомотив» набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Рубина» 33 очка и девятая позиция.
Ранее стало известно расписание заключительных туров РПЛ сезона-2023/24.