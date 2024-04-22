Удаления Роши и Дивеева, шедевры Клаудиньо и Рыбчинского, спасение «Сочи» с 0:2: чем запомнился 25-й тур РПЛ

«Зенит» взял верх над «Оренбургом» благодаря выстрелу Клаудиньо из-за пределов штрафной, а «Балтика» вырвала победу на последних секундах матча с «Крыльями Советов» после удара Дмитрия Рыбчинского. «Краснодар» и «Динамо» не испытали серьёзных проблем во встречах с «Факелом» дома и «Пари НН» на выезде соответственно и сохранили хорошие шансы на медали. ЦСКА сенсационно уступил «Ахмату» и лишился из-за неосмотрительности сразу трёх игроков перед дерби со «Спартаком», а «Сочи» отыгрался со счёта 0:2 в противостоянии с «Уралом» и продлил беспроигрышную серию до девяти матчей. Чем запомнился 25-й тур РПЛ — в материале RT.

Дебютный мяч Са и гол Кордобы в концовке

«Краснодар» после поражения в ключевом матче в борьбе за чемпионство с «Зенитом» просто не имел права терять очки в противостоянии с «Факелом». Более того, очередная осечка могла бы дать возможность «Динамо» сократить отставание.

Прекрасно понимая это, южане со стартовым свистком судьи пошли вперёд. Однако в первом тайме удача им не сопутствовала, ведь было упущено сразу два голевых момента. Сначала Джон Кордоба после передачи Эдуарда Сперцяна из пределов вратарской чудом пробил выше, а затем проведший прекрасную встречу Виктор Са угодил в штангу.

Однако во второй половине давление всё-таки принесло плоды. По истечении часа дебютный мяч за команду забил Са. Бразилец не только открыл счёт, но и стал одним из лучших в составе хозяев по числу выстрелов (3) и передач под удар (3). А по удачным попыткам дриблинга (5) ему и вовсе не нашлось равных. Особенно непросто с латиноамериканцем пришлось Василию Черову на правом краю обороны, которого тот регулярно оставлял в дураках.

Великолепно смотрелся и Кордоба. Один его гол отменили после долгого просмотра повтора из-за игры рукой. Однако в концовке венесуэлец исправился. Он сам совершил отбор в чужой штрафной и не оставил шансов Виталию Гудиеву. Это позволило нападающему закрепиться на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ с 12 мячами.

Удаления Дивеева и Роши и замены Адиева

А вот ЦСКА в преддверии дерби со «Спартаком» сенсационно уступил «Ахмату». Казалось, армейцы обязаны брать верх в матче с аутсайдером, под руководством Магомеда Адиева проигравшим две последние встречи в национальном первенстве с общим счётом 1:9. Но в итоге они потерпели второе поражение в домашних стенах в истории противостояния с грозненцами.

Для красно-синих с самого начала всё складывалось не по плану. Уже в дебюте четвёртую жёлтую карточку в сезоне получил Аббосбек Файзуллаев. Теперь он не сыграет с красно-белыми. Следом грубейший фол на Лечи Садулаеве совершил Виллиан Роша. Арбитр, изучив повтор, показал бразильцу прямую красную карточку.

После перерыва подопечные Владимира Федотова добились своего, заработав пенальти, который уверенно реализовал Фёдор Чалов. Таким образом, он в третьем сезоне в карьере забил за ЦСКА десять и более мячей в рамках чемпионата России. В XXI веке такое удавалось лишь Ахмеду Мусе.

Но незадолго до финального свистка сработали замены оппонентов. Бернард Бериша выполнил результативную подачу на Мохамеда Конате, а затем сам отметился курьёзным голом. Почти из угла штрафной он сделал прострел в расчёте на подставление со стороны Артёма Тимофеева, но мяч, миновав всех, беспрепятственно угодил в сетку. Подменявший Игоря Акинфева Владислав Тороп выручить не сумел, ещё и Игорь Дивеев увидел перед собой второй горчичник за жёсткий удар шипами в лицо сопернику на чужой половине. Таким образом, ЦСКА в дерби не помогут сразу три лидера. А особенно тяжело Федотову будет заменить двух ключевых центральных защитников.

Проход Даку и голова Баринова

Не лучшим образом складываются и дела другого столичного коллектива, «Локомотива», в восьми матчах после зимней паузы одержавшего всего одну победу. Вот и в отчётном туре он на выезде разошёлся миром с «Рубином». Причём открыли счёт именно казанцы. А удару Валентина Вады с пары метров предшествовал классный проход Мирлинда Даку. Он грамотно поставил корпус опекуну, ворвался в штрафную, на замахе убрал второго защитника, обыграл Илью Лантратова и позволил партнёру довершить начатое. Даже обидно, что в этой ситуации не забил сам косовар.

Железнодорожники восстановили равновесие незадолго до перерыва. Дмитрий Баринов удачно сыграл головой на подаче углового. А Максим Глушенков записал себе в актив 15-е очко по системе «гол + пас» (7 + 8) в нынешнем сезоне РПЛ.

Во второй половине у обеих команд были моменты, чтобы выйти вперёд. Чего стоит хотя бы выход один на один всё того же Глушенкова. Но форвард не попал в створ. Однако хозяева всё же упустили больше шансов, а гостей несколько раз спас Лантратов. Не помогло и удаление Рустама Ашурматова на 76-й минуте.

Демарш Юрана и очки Тюкавина

«Динамо», напротив, пришло в себя после трёх поражений подряд. На неделе команда пробилась в полуфинал Пути регионов Кубка России, четырежды огорчив «Оренбург», а теперь разгромила «Нижний Новгород» в национальном первенстве. Дружина Сергея Юрана в отсутствие дисквалифицированного капитана Кирилла Гоцука и травмированного Мамаду Майга предстала совсем неконкурентоспособной.

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По истечении получаса Константин Тюкавин замкнул подачу Хорхе Карраскаля и отметился в третьей встрече подряд во всех турнирах. А в конце первого тайма Даниил Фомин, неожиданно поменявший в основе Диего Лаксальта, красиво убрал на замахе соперника и закрутил мяч в дальний. В роли ассистента опять выступил Карраскаль.

После перерыва Роберто Фернандес точно пробил головой на подаче корнера, а Тюкавин ещё и отдал результативный пас на Бителло. Это позволило ему сократить отставание от Матео Кассьерры, лидирующего по количеству очков. В РПЛ россиянин отличился 11 раз и отдал семь голевых передач.

Единственной ложкой дёгтя для бело-голубых стал пропущенный в компенсированное время мяч с пенальти. Юран же остался настолько раздосадован очередным поражением, что во флеш-интервью произнёс всего четыре слова: «Проанализируем. Готовимся к другой». На пресс-конференции он также не пожелал общаться с журналистами, напомнив о дисквалификации и штрафе, которые на него наложили за ругань в адрес судей после проигрыша «Краснодару».

Выстрел Клаудиньо и сейвы Кержакова

А вот «Зениту» неожиданно пришлось непросто в домашнем матче с «Оренбургом». Команда Давида Деограсии здорово смотрится весной, а теперь дала бой действующему чемпиону. Хотя начиналось всё для фаворита замечательно. На 23-й минуте Клаудиньо записал себе в актив 20-й гол в составе петербуржцев. Причём он получился очень эффектным. Воспользовавшись скидкой Кассьерры, он из-за пределов штрафной аккуратно забросил снаряд в ближнюю девятку.

Но гости не просто не посыпались, а ответили целой россыпью моментов. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Михаил Кержаков перевёл мяч в штангу после дальнего выстрела Дмитрия Воробьёва. Во втором тайме оренбуржцы и вовсе смотрелись интереснее. Например, вратарь отразил мощный удар Воробьёва с линии штрафной, а чуть позже Нино пришлось выносить снаряд из пустого створа.

Сине-бело-голубые же ничего не создали, если не брать в расчёт не назначенный рефери пенальти за попадание мяча в руку Даниле Прохину. Однако они добились главного — набрали три дежурных очка и не позволили «Краснодару» сократить отставание в таблице. «Оренбург» же снова подтвердил, что является удобным оппонентом для коллектива с берегов Невы, в десяти очных встречах потерпев восемь поражений.

Дубль Ионова и везение Морено

Борьба за выживание пока получается не менее увлекательной, чем сражение за медали, ведь сразу семь команд рискуют попасть как минимум в стыки. И все они бьются и набирают очки. Например, «Ахмат» обыграл ЦСКА, а «Балтика» одолела «Крылья Советов» благодаря потрясающему удару с лёта Дмитрия Рыбчинского на 97-й минуте. В этом плане важнейшая встреча состоялась на юге страны с участием прямых конкурентов — «Сочи» и «Урала».

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Екатеринбуржцы были очень близки ко второй победе подряд. Любопытно, что в первом тайме коллективы почти не создавали моментов, зато во втором болельщики увидели сразу четыре гола. В составе гостей главным героем стал Алексей Ионов. Ветеран оказался не нужен «Ростову» и зимой переехал в новую команду. Некоторое время ему потребовалось на адаптацию, но в предыдущем матче национального первенства он, выйдя на замену, отдал результативный пас на Алексея Каштанова в эпизоде с решающим мячом. На «Фиште» хавбек и вовсе оформил дубль. Не успели футболисты вернуться на поле, как он открыл счёт. А по истечении часа Ионов замкнул прострел Игоря Дмитриева от лицевой.

Казалось, дело сделано, но южане совершили чудо и в третий раз в нынешнем розыгрыше РПЛ спаслись, уступая по ходу матча с разницей в два мяча. Старт камбэку положил новичок хозяев Сауль Гуарирапа. Таким образом, венесуэлец отметился четвёртым голом в шести матчах за южан. А на 87-й минуте ударом из пределов штрафной восстановил равновесие Александр Юкич. Австриец реабилитировался за попадание в штангу незадолго до этого.

Удивительно, но «Сочи» по-прежнему не знает поражений под руководством Роберто Морено. В шести играх его подопечные довольствовались ничьей при всего одной победе над «Спартаком». Уступили же они только «СКА-Хабаровску» в Кубке России в серии пенальти.