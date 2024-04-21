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В ЦСКА опровергли слухи об отставке Федотова

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию касательно возможной отставки главного тренера Владимира Федотова.

«После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп, будь то «Евро-футбол», Legalbet или другие специализирующиеся на этом издания. Не стоит думать, что у их корреспондентов есть прямая связь, например с Евгением Ленноровичем Гинером», — цитирует Кирилла Брейдо «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Legalbet, специалист будет уволен, если армейцы не попадут в тройку по итогам сезона РПЛ.

На данный момент ЦСКА с 37 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Контракт Федотова с армейским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Федотов заявил, что в ЦСКА готовятся к уходу Акинфеева.

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