В ЦСКА опровергли слухи об отставке Федотова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию касательно возможной отставки главного тренера Владимира Федотова.

«После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп, будь то «Евро-футбол», Legalbet или другие специализирующиеся на этом издания. Не стоит думать, что у их корреспондентов есть прямая связь, например с Евгением Ленноровичем Гинером», — цитирует Кирилла Брейдо «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Legalbet, специалист будет уволен, если армейцы не попадут в тройку по итогам сезона РПЛ.

На данный момент ЦСКА с 37 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Контракт Федотова с армейским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Федотов заявил, что в ЦСКА готовятся к уходу Акинфеева.