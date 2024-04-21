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Федотов заявил, что в ЦСКА готовятся к уходу Акинфеева

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Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался касательно отсутствия голкипера Игоря Акинфеева в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».
Федотов заявил, что в ЦСКА готовятся к уходу Акинфеева
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Игорь здоров, готов, у нас напряжённый график, мы подумали, что Слава хорошо показал себя в игре с «Балтикой», и дали ему возможность сыграть. Готовимся ли мы к уходу Акинфеева? У нас всегда должен быть надёжный тыл, поэтому мы всегда готовимся на будущее», — сказал Федотов «Газете.Ru».

Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году и с того момента провёл за неё 21 сезон. В общей сложности он выходил на поле в 762 матчах, в которых пропустил 689 мячей. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил о любви к армейскому клубу.

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