Роша: хочу остаться в ЦСКА, я люблю этот клуб

Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил о любви к армейскому клубу.

«Конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю. Болельщики меня уважают, ценят и любят. Так же, как и я их. Но сейчас вопрос продления контракта решается между моим агентом и клубом», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

В текущем сезоне Роша провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

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