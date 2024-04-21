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Роша: хочу остаться в ЦСКА, я люблю этот клуб

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил о любви к армейскому клубу.
Роша: хочу остаться в ЦСКА, я люблю этот клуб
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю. Болельщики меня уважают, ценят и любят. Так же, как и я их. Но сейчас вопрос продления контракта решается между моим агентом и клубом», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

В текущем сезоне Роша провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Роша сделал татуировку с Кубком России.

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