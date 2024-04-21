RT в Telegram
Подпишись

Защитник «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне

Короткая ссылка
Защитник «Факела» Игорь Калинин высказал мнение, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне.
Защитник «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Считаю, что Кордоба — лучший нападающий Российской премьер-лиги. Против него тяжело играть», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

В текущем сезоне игрок провёл за краснодарский клуб 26 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

30-летний колумбиец в пятый раз с начала сезона-2023/24 стал обладателем приза лучшему игроку месяца. 

Ранее Виктор Са заявил, что «Краснодар» остаётся в чемпионской гонке РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить