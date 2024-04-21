Защитник «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне
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«Считаю, что Кордоба — лучший нападающий Российской премьер-лиги. Против него тяжело играть», — цитирует Калинина «РБ Спорт».
В текущем сезоне игрок провёл за краснодарский клуб 26 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.
30-летний колумбиец в пятый раз с начала сезона-2023/24 стал обладателем приза лучшему игроку месяца.
Ранее Виктор Са заявил, что «Краснодар» остаётся в чемпионской гонке РПЛ.