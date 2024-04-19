Виктор Са заявил, что «Краснодар» остаётся в чемпионской гонке РПЛ
- РИА Новости
«Можно ли сказать, что «Краснодар» в чемпионской гонке? Конечно. Нам нужно идти от игры к игре, работать в том же духе», — приводит слова Са «Матч ТВ».
Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:0. Са забил один из голов.
«Краснодар» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. Команда отстаёт от лидирующего «Зенита» на одно очко.
Ранее «Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Зенитом».