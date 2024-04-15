СЭ: «Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Зенитом»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» Сергея Иванова.

По информации «СЭ», краснодарский клуб, в частности, просит рассмотреть момент с неназначенным пенальти на 97-й минуте матча за фол вратаря Михаила Кержакова.

В матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Зениту» со счётом 1:2.

«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.

Ранее Матвей Сафонов заявил, что хоронить шансы «Краснодара» на чемпионство нельзя.