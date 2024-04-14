Сафонов: хоронить шансы «Краснодара» на чемпионство нельзя

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы команды на чемпионство после поражения «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Будем смотреть, как играет «Зенит», но последние туры показали, что каждый может обыграть каждого. Хоронить шансы на чемпионство нельзя, надо поставить себе максимальную задачу», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

В матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Зениту» со счётом 1:2.

«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд.