Аршавин: «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что после победы над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ сине-бело-голубые сделали шаг к шестому чемпионству подряд.

«Краснодар» во втором тайме стал ждать очередной ошибки «Зенита», а петербуржцы ошиблись только один раз. Так матчи за золото не выигрываются. «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Зениту» со счётом 1:2.

«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что Олусегун считает, что «Краснодар» ещё может бороться за победу в РПЛ.