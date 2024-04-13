Аршавин: «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд
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«Краснодар» во втором тайме стал ждать очередной ошибки «Зенита», а петербуржцы ошиблись только один раз. Так матчи за золото не выигрываются. «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Зениту» со счётом 1:2.
«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.
Ранее сообщалось, что Олусегун считает, что «Краснодар» ещё может бороться за победу в РПЛ.