Олусегун считает, что «Краснодар» ещё может бороться за победу в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что команда ещё находится в гонке за чемпионство в РПЛ.

«Нам не нужно терять фокус, у нас есть семь матчей впереди, в каждом матче будем стараться выиграть. Я уверен, что мы сможем сделать камбэк», — приводит слова Олусегуна ТАСС.

В матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Зениту» со счётом 1:2.

«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.

Ранее Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита».