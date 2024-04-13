Олусегун считает, что «Краснодар» ещё может бороться за победу в РПЛ
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«Нам не нужно терять фокус, у нас есть семь матчей впереди, в каждом матче будем стараться выиграть. Я уверен, что мы сможем сделать камбэк», — приводит слова Олусегуна ТАСС.
В матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Зениту» со счётом 1:2.
«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.
Ранее Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита».