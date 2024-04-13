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Мусаев — о поражении от «Зенита»: соперник очень высокого уровня, не прощает

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ.
Мусаев — о поражении от «Зенита»: соперник очень высокого уровня, не прощает
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Одна из проблем, что прижались низко, давали спокойно принимать мячи между линиями. Соперник очень высокого уровня, не прощает. Похожие моменты были в каждом из двух предыдущих матчей, но здесь очень высокий уровень», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.

Ранее Семак рассказал, что мотивировало «Зенит» во время игры с «Краснодаром».

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