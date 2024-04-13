Семак рассказал, что мотивировало «Зенит» во время игры с «Краснодаром» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что мотивировало команду в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Мы были настроены хорошо, спасибо «Краснодару» за «гостеприимство». Для родственников дали билеты на самый верх, откуда было видно игру, как с самолёта. Этим они предоставили нам дополнительную мотивацию. Ещё они урезали квоту для наших болельщиков. Хотели выиграть для своих болельщиков», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия «Краснодара» в домашних матчах в РПЛ.