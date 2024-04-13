Прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия «Краснодара» в домашних матчах в РПЛ

«Краснодар» прервал 17-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Быки» проиграли «Зениту» в матче 24-го тура чемпионата страны (1:2). Они прервали рекордную в истории клуба серию.

Opta отмечает, что «Краснодар» ни разу не проиграл дома в РПЛ при Владимире Ивиче.

«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.

Ранее Ахметов заявил, что матч против «Краснодара» будет для него по‑доброму принципиальным.