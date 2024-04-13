Прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия «Краснодара» в домашних матчах в РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Быки» проиграли «Зениту» в матче 24-го тура чемпионата страны (1:2). Они прервали рекордную в истории клуба серию.
Opta отмечает, что «Краснодар» ни разу не проиграл дома в РПЛ при Владимире Ивиче.
«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.
Ранее Ахметов заявил, что матч против «Краснодара» будет для него по‑доброму принципиальным.