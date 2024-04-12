Ахметов заявил, что матч против «Краснодара» будет для него по‑доброму принципиальным
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«Будет ли матч принципиальным для меня? Знаю всех ребят в команде, тренеров, вообще весь коллектив. Поэтому в каком‑то смысле да, матч для меня будет принципиальным. Но о принципиальности этой встречи для себя говорю по‑доброму, потому что приеду на игру против своих хороших друзей‑товарищей», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».
Игра пройдёт 13 апреля в Краснодаре.
Санкт-петербургская команда занимает первое место в таблице Российской премьер-лиги с 44 очками. У краснодарского клуба второе место и 43 очка.
В нынешнем сезоне 26-летний россиянин принял участие в трёх матчах за «Зенит» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Иванов назначен главным арбитром матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».