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Ахметов заявил, что матч против «Краснодара» будет для него по‑доброму принципиальным

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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал матч с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу.
Ахметов заявил, что матч против «Краснодара» будет для него по‑доброму принципиальным
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Будет ли матч принципиальным для меня? Знаю всех ребят в команде, тренеров, вообще весь коллектив. Поэтому в каком‑то смысле да, матч для меня будет принципиальным. Но о принципиальности этой встречи для себя говорю по‑доброму, потому что приеду на игру против своих хороших друзей‑товарищей», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

Игра пройдёт 13 апреля в Краснодаре.

Санкт-петербургская команда занимает первое место в таблице Российской премьер-лиги с 44 очками. У краснодарского клуба второе место и 43 очка.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин принял участие в трёх матчах за «Зенит» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Иванов назначен главным арбитром матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

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