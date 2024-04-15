Фиаско «Динамо», изобилие «Балтики», ярость Рахимова и гол Роналдо: чем запомнился 24-й тур РПЛ

Точный удар Алексея Каштанова на 95-й минуте помог «Уралу» дома вырвать победу у «Динамо», а игра на опережение Роналдо на 83-й позволила «Ростову» в гостях взять верх над «Факелом». При этом Константин Тюкавин поднялся на третье место в гонке бомбардиров турнира, а Роман Асхабадзе посетовал, что судья Артём Любимов «прибил» его команду. «Рубин» на выезде уступил «Крыльям Советов», а его наставник Рашид Рахимов был удалён в перерыве за споры с арбитром и предложение тренеру соперника Сергею Булатову подраться. «Балтика» забила семь мячей «Ахмату», три из которых на свой счёт записал Алекс Фернандес, а «Оренбург» воспользовался грубыми ошибками обороны «НН». Чем запомнился 24-й тур РПЛ — в материале RT.

Третье поражение «Динамо» подряд

Ещё недавно «Динамо» закономерно считалось одним из претендентов на чемпионство. Оно показывало яркую атакующую игру, немало забивало и стабильно набирало очки. Вот и в первых весенних турах команда одержала две победы подряд в национальном первенстве.

Однако после паузы на матчи сборных в марте быстро ехавшая до того машина будто сломалась. Для начала бело-голубых разгромил «Ростов». Одной из главных причин стало позднее прибытие в расположение клуба многих легионеров. Затем последовало обидное поражение от «Спартака», ознаменовавшееся массой упущенных моментов и двумя роковыми ошибками Игоря Лещука в концовке. Наконец, москвичи не только не сумели взять верх в Екатеринбурге, но и упустили ничью.

По сравнению со столичным дерби Марцел Личка произвёл лишь одну рокировку — место Лещука ожидаемо занял Антон Шунин. Однако уже на десятой минуте он вынужден был доставать мяч из сетки после удара Даниэля Мишкича.

Ценой огромных усилий гости восстановили равновесие ещё до перерыва. Диего Лаксальт выполнил великолепный заброс на Константина Тюкавина, а тот нанёс выстрел в ближнюю девятку и отметился десятым голом в нынешнем сезоне РПЛ. Теперь в гонке бомбардиров чемпионата он уступает только Матео Кассьерре (16) и Джону Кордобе (11).

Развязка же наступила в компенсированное ко второму тайму время. Сначала фаворит сам упустил несколько моментов, например, Луис Чавес угодил в штангу. А на 95-й минуте екатеринбуржцы поставили точку. Алексей Каштанов из-под Лаксальта пробил низом в дальний угол. А ассистировал ему Алексей Ионов, который на протяжении четырёх лет выступал за «Динамо».

Примечательно, что нападающий незадолго до этого получил жёлтую карточку за грубую игру против вратаря. Забив, он сорвал с себя футболку и мгновенно увидел вторую. Болельщикам вдобавок пришлось понервничать, пока помощники судьи на VAR изучали эпизод, но они не зафиксировали офсайд. Так коллектив Виктора Гончаренко одержал первую победу в РПЛ с 26 ноября.

Победный гол Роналдо за «Ростов»

«Ростов», напротив, во второй части сезона преобразился. Если в первой он регулярно допускал осечки и даже опускался в зону стыков, то в 2024-м включился в борьбу за награды. Теперь от «Динамо» южан отделяет всего четыре очка. Более того, набрав 13 из 15 возможных, они показали лучший результат в новом году.

В Воронеже футболистам Валерия Карпина пришлось проявить характер. Игра на тяжёлом газоне Центрального стадиона профсоюзов получилась крайне непростой. Она была полна нарушений и жёстких единоборств, а шансов отличиться у соперников было немного. До перерыва небольшое преимущество было на стороне гостей, а после перешло к хозяевам.

Однако в концовке жёлто-синие склонили чашу весов на свою сторону. А главным героем стал Роналдо. Переход бразильца из «Левски» зимой привлёк интерес во многом из-за звучного прозвища новичка. Но он быстро продемонстрировал, что, помимо него, обладает и парой индивидуальных качеств: техникой и скоростью. Некоторое время ушло у латиноамериканца на адаптацию, но в предыдущем туре он открыл счёт голам в России. А теперь он и вовсе решил исход противостояния. Воспользовавшись скидкой Егора Голенкова, форвард опередил Игоря Калинина и красиво перебросил мяч через вышедшего навстречу Александра Беленова.

Но оппоненты после финального свистка списали всё на судейство. Генеральный директор клуба Роман Асхабадзе посетовал, что арбитр Артём Любимов якобы «прибил» команду, и призвал отстранить его до конца сезона. По мнению функционера, тот фиксировал фолы только в одну сторону. К слову, согласно статистике, хозяева совершили ровно в два раза больше нарушений (16-8). Также они получили четыре жёлтые карточки против двух у визави.

Неприкрытая ярость Рахимова

Очень важная встреча с точки зрения распределения наград состоялась в Самаре между «Крыльями Советов» и «Рубином», ведь победитель мог сократить отставание от «Динамо». Судьбу противостояния во многом предопределил быстрый гол Юрия Горшкова прямым ударом со стандарта. Он неожиданно закрутил мяч не над стенкой, а во вратарский угол. Сложилось впечатление, что Юрий Дюпин сделал шаг в противоположную сторону, а потому не сумел дотянуться до снаряда.

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К сожалению, больше запомнились многочисленные стычки в конце первой половины. Началось всё с конфликта Максима Витюгова и Валентина Вады, получивших по жёлтой карточке. Аналогичное наказание за споры с рефери наложили на наставника казанцев Рашида Рахимова. Затем Дмитрий Кабутов локтем отмахнулся от Франко Ороско и тоже увидел перед собой горчичник. Кроме того, Вада ещё и толкнул в грудь оппонента, но не был удалён.

Видимо, это и привело к эмоциональному срыву Рахимова. В перерыве он высказал недовольство работой арбитров, а затем предложил подраться тренеру соперников Сергею Булатову. Обошлось без рукопашной, но специалисту показали красную.

Во втором тайме хозяева преимущественно оборонялись и сняли все вопросы только на 97-й минуте, когда Дюпин подключился на подачу стандарта. После потери Роман Ежов протащил мяч по левому краю и бросил в прорыв свежего Владимира Хубулова. Форвард поразил пустой створ и принёс коллективу вторую победу подряд в РПЛ.

Феноменальная победа «Балтики»

Борьба за выживание получается не менее интригующей, чем сражение за медали, ведь сразу семь команд рискуют как минимум угодить в стыки. При этом среди них нет явных аутсайдеров, как «Торпедо» в прошлом сезоне, и все стараются огрызаться.

Ожили даже коллективы, завершившие 2023-й на последнем и предпоследнем местах. «Сочи» во главе с Роберто Морено не знает поражений, а в отчётном туре сенсационно обыграл «Спартак», вынудив руководство красно-белых отправить в отставку Гильермо Абаскаля. Спустя день «Балтика» ответила невероятным выездным разгромом «Ахмата» — 7:1. Этот результат особенно удивителен, если вспомнить, какие сложности в атаке испытывали калининградцы до зимней паузы. В частности, с октября по март они выдали восьмиматчевую серию в национальном первенстве без голов.

В Грозном же они будто отыгрались на хозяевах за все предыдущие неудачи. Уже к 11-й минуте гости отличились трижды. Причём Анхело Энрикес, Алекс Фернандес и Юрий Ковалёв закатывали мяч в пустые ворота с близкой дистанции. Защитники оппонентов словно не вышли на поле. Ближе к перерыву напомнил о себе Виталий Лисакович, который сначала отметился самостоятельно, а потом ассистировал Алексу Фернандесу.

Во второй половине Светослав Ковачев сократил отставание, но дружина Сергея Игнашевича ответила двумя своими голами. В том числе второй хет-трик в истории «моряков» в высшем дивизионе оформил Алекс Фернандес, переехавший в Россию в феврале из болгарского клуба «Черно Море».

Попутно оба коллектива установили клубные рекорды. «Балтика» добилась крупнейшего разгрома, а «Ахмат» потерпел наиболее унизительное поражение. Остаётся только посочувствовать Магомеду Адиеву, сменившему на тренерском мостике Мирослава Ромащенко. Пока под руководством нового специалиста грозненцы дважды уступили с общим счётом 1:9 и опустились на 15-ю строчку.

Грубые ошибки «Нижнего Новгорода»

Но лучше всех среди аутсайдеров выглядит «Оренбург». В 2024 году он взял почти чемпионский темп, набрав в шести турах столько же очков, сколько «Зенит», — 11. Больше только в активе «Ростова» (13). А пропустил на данном отрезке коллектив Давида Деограсии вообще меньше всех — всего два мяча. Также удалось побить клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в РПЛ.

Особенно важно, что при этом удаётся брать верх над прямыми конкурентами. 14 апреля оренбуржцы в домашних стенах оказались сильнее «Нижнего Новгорода». Но визави в отсутствие травмированного Константина Марадишвили и дисквалифицированного Кирилла Гоцука сами подарили им победу.

Уже на второй минуте Владимиру Обухову позволили спокойно замкнуть прострел Лео Гогличидзе из пределов вратарской. Незадолго до перерыва Хуан Босельи восстановил равновесие, но после гости продолжили допускать помарки. В частности, не лучшим образом сыграл бывший футболист хозяев Маттео Стаматов. Болгарин необъяснимым образом не сумел прервать заброс в штрафную, хотя был первым на мяче, и позволил Арсену Адамову отличиться выстрелом с близкой дистанции. А ближе к финальному свистку «вирус» подхватил Артур Нигматуллин. Вратарь неосмотрительно выскочил вперёд и позволил Ивану Башичу совершить перехват и отдать пас на пустые ворота Химми Марину.