Вопреки стараниям Глушенкова: ЦСКА ушёл от поражения в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом»

«Локомотив» разошёлся миром с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ. Незадолго до перерыва Илья Самошников открыл счёт ударом из-за пределов штрафной, к которому Игорь Акинфеев оказался не готов. Во втором тайме Тамерлан Мусаев восстановил равновесие после подачи углового, но железнодорожники тут же ответили голами Максима Глушенкова и Лукаса Фассона. Тем не менее, перешедшие в концовке на игру с тремя форвардами армейцы нашли в себе силы уйти от поражения. Сначала вышедший на замену Антон Заболотный добил мяч в сетку с близкого расстояния после спасения Ильи Лантратова, а затем Илья Агапов оказался расторопнее всех в чужой штрафной при подаче углового.

24-й тур РПЛ подарил болельщикам сразу два классных матча. Причём московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом» было не менее важным с точки зрения борьбы за медали, чем встреча «Краснодара» и «Зенита». Победитель получал возможность не только по крайней мере временно подняться на третью строчку в таблице, но и сократить отставание от потерпевших поражение южан.

Шансы армейцев на успех оценивались ниже, поскольку они столкнулись с кадровым проблемами в центре обороны. Из строя выбыли сразу два ключевых исполнителя. Виллиан Роша был дисквалифицирован за перебор карточек, а Игорь Дивеев подхватил вирусную инфекцию. Несмотря на это, Владимир Федотов не стал отказываться от привычной схемы с тремя центральными защитниками, и компанию Мойзесу составили Илья Агапов и номинальный опорник Саша Зделар. Весьма любопытно было и, вернёт ли наставник в основу Фёдора Чалова, на неделе всё-таки продлившего соглашение с клубом. Однако тот опять сделал ставку на новичка Тамерлана Мусаева.

У железнодорожников, наоборот, вернулись в заявку Артём Дзюба и Наир Тикнизян, но остались в резерве. А на острие атаки неожиданно расположился не Тимур Сулейманов, а Максим Глушенков, больше привыкший действовать на краю.

Первый тайм полностью остался за «Локомотивом», который со стартовым свистком Сергея Карасёва забрал мяч под свой контроль. Особенно активен слева был Сергей Пиняев. Антон Миранчук и партнёры регулярно искали его передачами, словно понимая: играть ему приходится против Зделара, не отличающегося высокой скоростью.

И юный вингер неоднократно оставлял серба, а также Келлвена в дураках и обострял ситуацию. Например, он уже в дебюте опасно низом пробил с линии штрафной, но Игорь Акинфеев справился. Чуть позже он убежал в контратаку после подачи углового на своей половине, однако отправил мяч в руки Акинфееву.

При этом правый фланг с переходом Глушенкова на острие нападения до поры был выключен из атаки. Илья Самошников, казалось, был больше заточен на разрушение. Максим также не слишком комфортно чувствовал себя на новой позиции и оттягивался в глубину. В итоге это принесло свои плоды. Нападающий здорово разгонял быстрые выпадыы, как в эпизоде с выстрелом Пиняева.

А вот у ЦСКА не получалось ничего. Мусаев впереди абсолютно растворился и почти не навязывал борьбу. Другие исполнители группы атаки тоже нечасто получали мяч. Однако пару моментов они всё же имели. Для начала Иван Обляков потрясающей разрезающей передачей бросил в прорыв Аббосбека Файзуллаева. Узбек, вырвавшись на рандеву с Ильёй Лантратовым, бесхитростно пробил в ближний, и тот спас. А уже после подачи корнера вратарь неудачно сыграл на выходе, но Обляков чудом не попал в пустой створ.

А незадолго до перерыва железнодорожники закономерно открыли счёт, пусть гол получился курьёзным. Как раз Глушенков совершил отличный вынос из глубины, а Самошникову позволили с лёту пробить из-за пределов штрафной. Явно не ждал этого и Акинфеев. Ветеран, пятясь, пытался выручить партнёров, но лишь забросил планирующий под перекладину снаряд в сетку.

В самом начале второго тайма красно-синие всё-таки отыгрались после подачи корнера, а отличился незаметный до того Мусаев. Файзуллаев выполнил потрясающий кросс, а нападающий, опередив опекуна, мощно пробил головой. Таким образом, новичок отметился уже четвёртым голом в семи встречах за ЦСКА. Попутно он огорчил бывший коллектив, поскольку пробыл в академии «Локо» пару лет.

Тут же Федотов бросил в бой ещё и Фёдора Чалова. Казалось, инициатива должна перейти к гостям. Но вместо этого красно-зелёные мгновенно опять вышли вперёд. И вновь на авансцене оказался Глушенков. Он сам потрясающе разогнал наступление, отдав скрытый пас к лицевой, а затем, воспользовавшись удачным отскоком в штрафной, отправил снаряд в сетку с рикошетом от соперника.

Забив, хозяева прижали армейцев к воротам и проводили одну атаку за другой. Фактически у тех даже не получалось выйти из обороны. Они лишь панически защищались и пытались блокировать многочисленные выстрелы. В итоге розыгрыш очередного углового закончился точным ударом Александра Сильянова, но судьи определили, что при подаче Максима мяч ушёл за лицевую.

Однако спустя всего пару минут аналогичный стандарт всё же завершился голом. Глушенков оказался первым на подборе и выполнил блестящий заброс вперёд на Фассона. Аргентинец спокойно обработал снаряд на линии вратарской, осмотрелся и отправил его в сетку.

Складывалось впечатление, дружина Федотова рассыпалась. Но она в сложный период пришла в себя и создала несколько опаснейших моментов. Например, чудом не оформил дубль Мусаев. Чалов совершил отбор на правом краю и выполнил прострел. Однако партнёр с нескольких метров не сумел протолкнуть снаряд мимо Лантратова.

А дальше невольно помог оппонентам Галактионов. Думая, что исход противостояния предрешён, он убрал сразу четырёх лидеров: Миранчука, Глушенкова, Пиняева и Артёма Карпукаса. Вместо них вышли Марио Митай, Рифат Жемалетдинов и вернувшиеся в строй Дзюба и Тикнизян.

Данные рокировки не помогли совсем, ведь свежие исполнители не сумели толком войти в игру. Федотов же смело пошёл ва-банк. Он бросил в бой Антона Заболотного и сделал ставку на расстановку с двумя центральными защитниками. Впереди под Мусаевым и Заболотным расположился Чалов.

Рискованная тактика полностью оправдала себя. Едва ли не первым касанием свежий форвард добил мяч в сетку после очередного сейва Лантратова. Далее армейцы устроили банальный навал и очень скоро преуспели. Розыгрыш углового завершился хорошей скидкой Мусаева и точным выстрелом Агапова на 87-й минуте.

В компенсированное время моменты имелись как у одной, так и другой команд. Так, после удара Жемалетдинова и рикошета от Облякова мяч едва не залетел в створ. Но победа в итоге не досталась никому. На руку этот результат оказался «Динамо», которое в случае успеха в матче с «Уралом» оторвётся от обоих преследователей.