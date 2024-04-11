«Чемпионат»: Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локо»
- РИА Новости
«Он уже ищет варианты на случай, если не останется в клубе. Приоритет игрока — переход в «Шанхай», который тренирует Слуцкий», — сообщил источник «Чемпионату».
Отмечается также, что игрок входит в сферу интересов «Арсенала», «Химок» и «Родины» в случае их выхода в РПЛ.
В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за команду 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» сомневаются в продлении контракта с Дзюбой.