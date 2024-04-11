RT в Telegram
Подпишись

«Чемпионат»: Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локо»

Короткая ссылка
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба может продолжить карьеру в Китае.
«Чемпионат»: Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локо»
  • РИА Новости

«Он уже ищет варианты на случай, если не останется в клубе. Приоритет игрока — переход в «Шанхай», который тренирует Слуцкий», — сообщил источник «Чемпионату».

Отмечается также, что игрок входит в сферу интересов «Арсенала», «Химок» и «Родины» в случае их выхода в РПЛ.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за команду 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» сомневаются в продлении контракта с Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить