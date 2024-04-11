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Тарасов: если Галактионов хочет выиграть РПЛ, ему надо вернуть в «Локомотив» меня

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил шансы московской команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Тарасов: если Галактионов хочет выиграть РПЛ, ему надо вернуть в «Локомотив» меня
  • РИА Новости

«Если тренер хочет выиграть РПЛ, ему нужно вернуть в «Локомотив» меня. Я уже сто раз об этом говорил. Я точно помогу ему выиграть чемпионат. В качестве игрока или в руководстве — 101%», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

37-летний футболист с 2010 по 2019 год защищал цвета «Локомотива», позже он присоединился к «Рубину». В 2021 году футболист выступал за любительские команды и приостановил спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что Тимур Сулейманов частично не соблюдал пост в Рамадан из-за «печальной серии «Локомотива».

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