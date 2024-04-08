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Сулейманов частично не соблюдал пост в Рамадан из-за «печальной серии «Локомотива»

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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о соблюдении поста во время священного месяца Рамадан.
Сулейманов частично не соблюдал пост в Рамадан из-за «печальной серии «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Меня спросили, могу ли я в какие‑то дни не держать пост. Теоретически я могу отходить. Мне было тяжело пойти на это, но у «Локомотива» была печальная серия, хотелось отдаться команде, поэтому согласился», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Рамадан — это священный месяц строгого поста. От утренней зари и до захода солнца постящимся нельзя есть и пить воду.

Накануне «Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в матче 23-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:0.

Ранее Тимур Сулейманов рассказал о тренировках и матчах во время священного для мусульман месяца.

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