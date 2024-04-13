Замены на вес золота: «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ и упрочил лидерство

«Зенит» на выезде одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Первый тайм остался за южанами. Они открыли счёт на 16-й минуте и в дальнейшем спокойно оборонялись, перекрыв все свободные зоны. Переломить ход встречи петербуржцам помогли перестановки Сергея Семака в перерыве. Он перешёл на схему с двумя центральными защитниками и бросил в бой Артура. В результате незаметный до того Матео Кассьерра быстро восстановил равновесие. А по истечении часа свежий бразилец, воспользовавшись пасом колумбийца, забил решающий мяч. Подопечные Мурада Мусаева не сумели организовать финальный штурм и в компенсированное время остались без получившего вторую жёлтую карточку Витора Тормены.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» во многом стал определяющим в борьбе за чемпионство. Петербуржцы в случае победы за шесть туров до конца национального первенства увеличивали отрыв от ближайшего преследователя до четырёх очков и получали огромное психологическое преимущество. В свою очередь, южане имели возможность вернуть себе лидерство. Ну а ничья оказывалась на руку «Динамо», которое вполне могло одолеть «Урал» и сократить отставание от конкурентов.

При этом болельщикам, до отказа заполнившим стадион, было гарантировано зрелище, ведь часто встречи команд именно в Краснодаре получались яркими. Достаточно вспомнить игру в 2019-м, когда гости дожали визави благодаря мячу Артёма Дзюбы на 95-й минуте — 3:2. В 2016-м, напротив, хозяева сотворили камбэк в компенсированное время, а Торнике Окриашвили забил ударом через себя. А в 2020-м гости именно здесь гарантировали себе очередной титул.

«Турнирное положение и уровень соперников позволяют надеяться на хорошую и качественную игру. Это добавляет ажиотажа. Будем надеяться, получится очень интересный футбол», — отметил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

При этом ему предстояло решить важную проблему — кем заменить Вендела. Бразилец получил четвёртую жёлтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ и нарвался на дисквалификацию. Помимо него, из строя выбыл Марио Фернандес, но к этому все успели привыкнуть, да он и не настолько важен для коллектива.

В итоге наставник принял достаточно неожиданное решение и перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Компанию же Вильмару Барриосу в середине составил Клаудиньо. В остальном сюрпризов не было. На скамейке остался и хавбек Ильзат Ахметов, только зимой перебравшийся как раз из «Краснодара».

Южане обошлись практически без потерь, если не считать воспитанника академии «Зенита» Сергея Петрова. Однако Мусаев «отзеркалил» расстановку соперника, и в центре обороны расположились Хуниор Алонсо, Лукас Оласа и Витор Тормена. Также в опорной зоне появился новичок Кевин Кастаньо, а на краю обороны — Олакунле Олусегун.

Началась встреча достаточно неспешно. Футболисты обеих команд прекрасно понимали, что значение любой ошибки слишком велико, а потому действовали аккуратно. Зато уже в дебюте состоялась стычка. Лукас Оласа после единоборства с Андреем Мостовым рухнул на газон, симулируя сильную боль.

Первые же моменты создали гости. Они пытались проходить насыщенную оборону визави с помощью длинных забросов и преуспели в этом. Дважды мяч едва не залетел в сетку ворот Матвея Сафонова. Сначала Мостовой почти от лицевой катил снаряд вратарю между ног. Тот отскочил прямо на Педро, но бразилец удивительным образом метров с десяти пробил выше. А затем выстрел подключившегося Караваева в последний момент в подкате заблокировал защитник.

Казалось, петербуржцы вот-вот выйдут вперёд, но вместо этого они неожиданно пропустили на 16-й минуте. Причём началось всё с грубого обреза Педро на своей половине. Тут же последовал короткий пас налево Жоау Батчи. Анголец выполнил подачу на дальнюю штангу, но верховую борьбу выиграл Алип. Однако набежавший Оласа спокойно отправил мяч в створ. Не успел же за ним в данном эпизоде как раз Клаудиньо.

Бразильцу вообще приходилось непросто на непрофильной позиции. Ощущалось, что ему порой не хватало навыков в разрушении. Порой латиноамериканец просто терял оппонентов и не успевал отработать в опорной зоне.

Южане же, забив, стали грамотно действовать по счёту, как при Владимире Ивиче. Сзади они выстроили оборонительную линию из пяти защитников, которым помогали Александр Черников и Кастаньо. Пробиться через центр в такой ситуации не представлялось возможным. Поэтому подопечные Семака пробовали найти свободные зоны на флангах. Особенно часто поднимался вперёд Дуглас. Но верховые подачи спокойно снимали высокие Алонсо и Тормена. Матео Кассьерра вовсе растворился на поле.

Более того, хозяева регулярно организовывали острые контрвыпады. Чего стоит эпизод, когда Барриос поскользнулся возле своей штрафной, Олусегун подхватил мяч и опасно пробил в дальний. Михаил Кержаков был начеку. Спас он ещё и в паре эпизодов.

Тем удивительнее оказался перелом в игре, произошедший после перерыва. Предшествовали ему грамотные кадровые решения Семака. Фактически он, как и в матче Кубка России со «Спартаком», исправил собственные ошибки, ведь тогда тоже сделал ставку на схему с тремя центральными защитниками.

В Краснодаре ситуация полностью повторилась. Тренер убрал с поля Алипа и выпустил Артура, который вместе с Клаудиньо и Барриосом сформировали трио в центре. Это позволило развязать руки 11-му номеру и освободить его от большего объёма черновой работы. Впереди же теперь действовали Педро, Кассьерра и Мостовой.

И уже на 48-й минуте сине-бело-голубые восстановили равновесие. Показательно, что отличную закидушку в штрафную сделал именно поднявшийся выше Клаудиньо. А абсолютно незаметный до того лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ зацепился за мяч, пользуясь пассивностью Алонсо, подработал себе его под удар и аккуратно закрутил в дальний угол без шансов для Сафонова.

Тут же гости могли выйти вперёд. Кассьерра выполнил разрезающую передачу на ход Мостовому, но тот не сумел перехитрить своевременно сократившего дистанцию Сафонова.

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Однако «Зенит» продолжал давить и плести комбинации на чужой половине и по истечении часа закономерно добился своего. И вновь просто потрясающе сыграл колумбиец, проваливший первый тайм. Теперь он нашёл в штрафной Артура. В свою очередь, бразилец на замахе убрал опрометчиво бросившегося в подкат Кади Боржеса и спокойно отправил мяч в сетку.

После этого судьба противостояния была окончательно решена, хотя у «Краснодара» оставалось достаточно времени. Мусаев по примеру коллеги пытался спасти игру заменами, поочерёдно бросив в бой Виктора Са, Никиту Кривцова и Александра Эктова.

Бразилец смотрелся неплохо и даже заработал пару стандартов. Он же создал самый опасный момент для команды во втором тайме, низом чуть неточно пробив в дальний угол. Также старательно действовал на чужой половине Сперцян. Остальные словно не верили в успех. Даже Кордоба был абсолютно незаметен.

В довершение всех бед в концовке южане остались в меньшинстве. Тормена получил второй «горчичник» за наступ на ногу оппоненту. А в компенсированное время подопечные Мусаева не только не имели моментов, но и едва не пропустили в ходе быстрой контратаки от Густаво Мантуана.

Таким образом, «Зенит» одержал важнейшую волевую победу благодаря рокировкам Семака и сделал широкий шаг по направлению к завоеванию очередного титула. Лидер увеличил отрыв от ближайшего преследователя до четырёх очков. Кроме того, он не уступает южанам во всех турнирах в 12 встречах подряд.