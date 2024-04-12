RT в Telegram
Подпишись

Сёмин: матч «Краснодар» — «Зенит» повлияет на судьбу чемпионской гонки

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Зенит».
Сёмин: матч «Краснодар» — «Зенит» повлияет на судьбу чемпионской гонки
  • РИА Новости

«То, что этот матч повлияет на судьбу чемпионата, вопросов нет. То, что этот матч самый важный в предстоящем туре, всем понятно. Фаворитом будет тот, кто лучше подготовится к игре», — цитирует Сёмина «СЭ».

Встреча между командами пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

Сейчас петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. «Краснодар» (43) располагается на второй строчке.

Ранее Максим Деменко заявил, что «Краснодар» и «Зенит» имеют равные шансы на победу в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить