Сёмин: матч «Краснодар» — «Зенит» повлияет на судьбу чемпионской гонки

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Зенит».

«То, что этот матч повлияет на судьбу чемпионата, вопросов нет. То, что этот матч самый важный в предстоящем туре, всем понятно. Фаворитом будет тот, кто лучше подготовится к игре», — цитирует Сёмина «СЭ».

Встреча между командами пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

Сейчас петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. «Краснодар» (43) располагается на второй строчке.

Ранее Максим Деменко заявил, что «Краснодар» и «Зенит» имеют равные шансы на победу в матче РПЛ.