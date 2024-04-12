Сёмин: матч «Краснодар» — «Зенит» повлияет на судьбу чемпионской гонки
- РИА Новости
«То, что этот матч повлияет на судьбу чемпионата, вопросов нет. То, что этот матч самый важный в предстоящем туре, всем понятно. Фаворитом будет тот, кто лучше подготовится к игре», — цитирует Сёмина «СЭ».
Встреча между командами пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.
Сейчас петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. «Краснодар» (43) располагается на второй строчке.
Ранее Максим Деменко заявил, что «Краснодар» и «Зенит» имеют равные шансы на победу в матче РПЛ.