Деменко считает, что «Краснодар» и «Зенит» имеют равные шансы на победу в матче РПЛ

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Этот матч будет за первое место. «Зенит» по составу и игре один из лучших клубов в России, но «Краснодар» даст бой. Игра будет интересной, шансы — 50 на 50», — цитирует Деменко Betonmobile.



Встреча между командами пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

На данный момент петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Краснодар» (43) располагается на второй строчке.

Ранее полузащитник «Зенита» Вендел высказался о матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».