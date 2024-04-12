Деменко считает, что «Краснодар» и «Зенит» имеют равные шансы на победу в матче РПЛ
«Этот матч будет за первое место. «Зенит» по составу и игре один из лучших клубов в России, но «Краснодар» даст бой. Игра будет интересной, шансы — 50 на 50», — цитирует Деменко Betonmobile.
Встреча между командами пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.
На данный момент петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Краснодар» (43) располагается на второй строчке.
Ранее полузащитник «Зенита» Вендел высказался о матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».