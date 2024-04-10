Вендел — о матче с «Краснодаром»: это решающая игра

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Это решающая игра, но не окончательная. Мы очень сосредоточены и готовы ко всему. Мне нравится проживать такие моменты», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём Telegram-канале.

Встреча между командами пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

На данный момент петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Краснодар» (43) располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой.