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Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой
  • РИА Новости

«Краснодар» борется за титул, но по статистике мы переиграли их. Но — реализация... Болельщика не обманешь. Такие клубы, как «Краснодар», неприкасаемые... Это же видят игроки. Это нехорошо сказывается на нашем футболе», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3.

«Быки» поднялись на первое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Пари НН» — на десятой строчке (28).

Ранее сообщалось, что матч «Пари НН» — «Краснодар» стал самым результативным в нынешнем сезоне РПЛ.

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