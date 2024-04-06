Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» борется за титул, но по статистике мы переиграли их. Но — реализация... Болельщика не обманешь. Такие клубы, как «Краснодар», неприкасаемые... Это же видят игроки. Это нехорошо сказывается на нашем футболе», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3.

«Быки» поднялись на первое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Пари НН» — на десятой строчке (28).

Ранее сообщалось, что матч «Пари НН» — «Краснодар» стал самым результативным в нынешнем сезоне РПЛ.