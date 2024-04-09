Феерия в Нижнем Новгороде, дебютные голы Педро и Роналдо и вопросы к судейству: чем запомнился 23-й тур РПЛ

Гол 18-летнего бразильского полузащитника Педро помог «Зениту» взять верх над «Балтикой», а точный удар его соотечественника Роналдо позволил «Ростову» уйти от поражения во встрече с «Сочи». «Краснодар» в гостях сломил сопротивление «Нижнего Новгорода» в самом результативном матче текущего сезона благодаря голам Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна, а ЦСКА дома разгромил «Факел» преимуществено усилиями Ивана Облякова и Тамерлана Мусаева. «Локомотив» на выезде победил «Ахмат» после удаления Дарко Тодоровича, а главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после проигрыша «Крыльям Советов» посетовал, что судья Павел Кукуян «прибил» его подопечных.

Спорное удаление в составе «Урала»

23-й тур РПЛ открылся противостоянием «Урала» и «Крыльев Советов». И оно получилось богатым на события. Уже на 16-й минуте счёт открыли самарцы — крайне неудачно сыграли защитники соперников. Сначала Илья Помазун справился с плотным ударом Романа Ежова с линии штрафной, а затем парировал добивание Франко Ороско с отскоком от газона. Но с выстрелом Амара Рахмановича из пределов вратарской он совладать уже был не в состоянии. Екатеринбуржцы восстановили равновесие незадолго до перерыва благодаря игре рукой Романа Евгеньева в собственной штрафной. Алексей Каштанов уверенно реализовал пенальти.

Во второй половине на авансцену невольно вышел судья Павел Кукуян. По истечении часа вторую жёлтую карточку за фол в середине поля получил Итало. Причём непонятно, за что ему её продемонстрировали — то ли за наступ на ногу Ежову, то ли за удар локтем в лицо. А ближе к финальному свистку одиннадцатиметровый назначили уже в ворота гостей. Помазун сбил Юрия Горшкова возле лицевой, но рефери посчитал, что имела место симуляция. Однако, посоветовавшись с коллегами на VAR, он указал на «точку». Рахманович перехитрил Помазуна и оформил дубль.

Неудивительно, что работа Кукуяна вызвала недовольство у главного тренера уступившей команды Виктора Гончаренко. Он посетовал, что тот отработал безобразно и «прибил» его подопечных. Помазун же заверил: в эпизоде с пенальти не касался оппонента.

А дружине Игоря Осинькина одержать первую со 2-го декабря победу в национальном первенстве помогли не только голы Рахмановича, но и сейвы Ивана Ломаева. Чего стоит хотя бы эпизод в компенсированное к первому тайму время, когда вратарь не позволил Илье Ишкову увенчать эффектный сольный проход точным ударом, переведя снаряд в штангу. Более того, он успел быстро подняться и справился с добиванием.

Дубль Кордобы и удар Сперцяна со штрафного

«Краснодар» и «Нижний Новгород» вовсе выдали самый результативный матч нынешнего сезона РПЛ. Болельщики ждали, когда южане отойдут от настроек Владимира Ивича и будут демонстрировать более атакующий футбол. Это произошло уже во второй встрече после возвращения Мурада Мусаева. Да и нижегородцы в отсутствие дисквалифицированного Кирилла Гоцука допускали массу ошибок.

Поначалу ничто не предвещало проблем для фаворита. В дебюте Кирилл Глущенков, как раз подменявший Гоцука, срезал мяч в собственные ворота после удара Эдуарда Сперцяна. А спустя четыре минуты Джон Кордоба убежал почти на рандеву с Артуром Нигматуллиным и переиграл его. В довершение всех бед хозяева остались без получившего повреждение Константина Марадишвили.

Однако вместе с тренером в команду будто вернулась и старая болезнь, как то неумение спокойно набирать свои очки. Вот и в Нижнем Новгороде она позволила уступающему в классе сопернику сравнять счёт ещё до перерыва. Николаю Калинскому помог отличиться рикошет, а Александр Трошечкин подправил снаряд в сетку с близкой дистанции на подаче углового.

И всё же во второй половине претендент на золотые медали проявил характер и добился своего. Причём в сложный момент партнёров повели вперёд Сперцян и Кордоба. Венесуэлец оказался первым на добивании и оформил дубль. А армянин нанёс идеальный удар со штрафного в 100-м матче в составе «Краснодара». Но на 88-й минуте вышедший на замену Илья Кухарчук сократил отставание до минимума, и «быки» не без труда удержали устраивающий их результат.

Не обошлось и без гнева одного из наставников, как в Екатеринбурге. Сергей Юран после поражения от «Балтики» в предыдущем туре оттолкнул камеру рукой. На этот раз он в подтрибунном помещении накричал на бригаду рефери с использованием ненормативной лексики и обвинил их в трусости.

Первая осечка «Ростова» в 2024-м

Со счётом 2:2 завершился и первый тайм южного дерби. Собравшимся на «Ростов-Арене» болельщикам скучать тоже не пришлось. Уже на 45-й секунде Егор Голенков поставил точку в красивой комбинации и отметился седьмым голом в нынешнем сезоне РПЛ. Ответ «Сочи» получился стремительным. Кирилл Кравцов нанёс удар с рикошетом от газона, и мяч по замысловатой траектории спланировал за шиворот Сергею Песьякову.

А по истечении получаса Сауль Гуарирапа вовсе вывел аутсайдера вперёд. Аренда венесуэльца у «Каракаса» пока полностью оправдывает себя, ведь он забил уже три мяча за коллектив Роберто Морено во всех турнирах. Кажется, в лице легионера клуб, наконец, нашёл замену Матео Кассьерре. Практически наверняка контракт форварда летом будет выкуплен.

В составе жёлто-синих в компенсированное время блеснул свой новичок — Роналдо. Бразилец, носящий прозвище в честь легендарного соотечественника, до того имел в активе только ассист, но в дерби головой отправил снаряд под перекладину. Отпраздновал же вингер в стиле уже Криштиану Роналду.

Помимо этого, чуть ранее Роналдо стал участником курьёзного эпизода. После борьбы на фланге он случайно сбил бокового судью Дмитрия Чельцова. Тот рухнул на газон и выронил флажок из рук. К счастью, арбитр не получил серьёзных травм и продолжил работу.

После такой насыщенной событиями стартовой 45-минутки во второй голов зрители не увидели. Так «Ростов» впервые в 2024-м потерял очки в чемпионате страны. «Сочи» же во всех пяти встречах под руководством Морено разошёлся с оппонентами миром. Только в Кубке России он в серии пенальти уступил «СКА-Хабаровску».

Неожиданный герой ЦСКА

В составе же ЦСКА ярко проявил себя Тамерлан Мусаев. Когда в начале года стало известно о переходе молодого форварда, многие болельщики восприняли трансфер неоднозначно, ведь он и в «Балтике» не слишком ярко проявлял себя. Было очевидно: новичка взяли в лучшем случае «на вырост». Выиграть конкуренцию у Фёдора Чалова и Антона Заболотного ему было сложно.

Однако он сразу стал цепляться даже за минимальные шансы. Выйдя на замену в дебютном матче с «Оренбургом» в РПЛ, забил в концовке. Затем, тоже появившись со скамейки, огорчил «Ростов» в Кубке страны. Невольно помогли нападающему переговоры Чалова с клубом о продлении соглашения. Во многом поэтому Владимир Федотов в последних играх оставлял лучшего бомбардира в запасе.

Зато Мусаев в противостоянии с «Факелом» впервые получил место в основе и полностью оправдал доверие. На 36-й минуте он открыл счёт, воспользовавшись забросом в штрафную, а после перерыва ассистировал Аббосбеку Файзулаеву. Два очка набрал и Иван Обляков. В эпизоде с первым голом он как раз совершил отбор и помог партнёру. А по истечении часа Виктор Давила вывел его почти один на один с Александром Беленовым, и хавбек не промахнулся. В концовке же отличился даже вышедший на замену Чалов.

Единственной ложкой дёгтя для ЦСКА стал мяч Василия Черова в компенсированное время после подачи углового. Защитник сделал своеобразный «подарок» Игорю Акинфееву на 38-летие.

Неудачный дебют Адиева

«Локомотиву» в преддверии столичного дерби с ЦСКА удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию во всех соревнованиях. Последнюю победу он одержал ещё 8 декабря — в РПЛ над «Уралом». «Ахмату» не помогла ни поддержка болельщиков, ни очередная, третья по счёту в нынешнем сезоне, смена тренера. Место Мирослава Ромащенко занял уроженец Грозного Магомед Адиев, едва не выведший сборную Казахстана на Евро-2024.

Исход встречи во многом предопределило раннее удаление Дарко Тодоровича и реализованный гостями пенальти. После подачи углового Евгений Морозов нанёс удар в дальний, и босниец, сложилось впечатление, вынес мяч головой. Однако судья Василий Казарцев, посмотрев повтор, решил, что защитник подыграл себе рукой и показал ему прямую красную карточку. А Антон Миранчук уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

В последствии красно-зелёные создали массу моментов и вполне могли довести дело до разгрома, если бы не Георги Шелия. Хозяева, напротив, не тревожили Илью Лантратова и нанесли всего один удар в створ чужих ворот. В итоге отличиться удалось лишь Сергею Пиняеву. Он воспользовался тонкой передачей Миранчука и точно пробил под опорную вратарю. Вингер отметился юбилейным десятым голом в РПЛ и попутно в 19 лет и 5 месяцев попал в топ-4 самых юных футболистов, добравшихся до данной отметки в XXI веке. Только Алан Дзагоев, Арсен Захарян и Жо достигли этой планки в более молодом возрасте.

Третий мяч Педро за пять дней

В свою очередь, «Зенит» набрал рабочие три очка в домашнем противостоянии с «Балтикой» и сохранил лидерство. А главным героем в его составе, как и в кубковой встрече со «Спартаком», стал Педро. В Москве он оформил дубль и помог сине-бело-голубым взять верх, а спустя три дня забил единственный мяч. Бразилец незадолго до перерыва замкнул прострел Вячеслава Караваева. Таким образом, на то, чтобы адаптироваться и начать приносить пользу, 18-летнему новобранцу потребовалось всего четыре матча, по ходу которых он выходил на замену.

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Затмить его в этот вечер удалось лишь Евгению Латышонку. Вратарь калининградцев совершил сразу несколько ярких сейвов и сделал всё, чтобы сохранить интригу. Особенно запомнилось его спасение ещё при равном счёте, когда голкипер чудом среагировал на выстрел Кассьерры головой в упор. Чуть позже он перевёл мяч в штангу после удара Страхини Эраковича. А во второй половине он занял грамотную позицию на линии и не позволил отличиться Артуру.

Гости же практически не угрожали владениям Михаила Кержакова. И даже их главный тренер Сергей Игнашевич признал, что явных моментов у его подопечных не было. Лишь Виталий Лисакович пару раз попытал счастья из-за пределов штрафной. Однако без проблем для фаворита не обошлось. Четвёртый «горчичник» в нынешнем розыгрыше РПЛ получил Вендел. Теперь он пропустит ключевую схватку в борьбе за чемпионство с «Краснодаром» в следующем туре.

Между тем, другой аутсайдер «Оренбург» неожиданно разгромил «Рубин» и покинул зону стыков за право остаться в элитном дивизионе. По истечении часа Дмитрий Воробьёв замкнул подачу слева. А в концовке хозяева забили дважды за две минуты усилиями Данилы Хотулёва и Химми Марина. В 2024-м дружина Давида Деограсии пока здорово смотрится в национальном первенстве, поскольку набрала восемь очков и не пропускает в последних трёх встречах.