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Дубль Кордобы и гол Сперцяна принесли «Краснодару» победу над «Пари НН» в матче РПЛ

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«Краснодар» одержал победу над «Пари НН» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Кордобы и гол Сперцяна принесли «Краснодару» победу над «Пари НН» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3.

Голами в составе победителей отметились Джон Кордоба (13-я, 71-я минуты) и Эдуард Сперцян (79-я). Автоголом отметился Кирилл Глущенков.

За хозяев мячи забили Николай Калинский, Александр Трошечкин и Илья Кухарчук на 34-й, 40-й и 87-й минутах.

Таким образом, «Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Пари НН» — на десятой строчке (28).

Ранее сообщалось, что ЭСК поддержала решение Сергея Карасёва засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом».

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