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Овчинников: удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке

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Российский тренер Валерий Овчинников высказался о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в клубе.
Овчинников: удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке
  • Gettyimages.ru

«Я удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке». Вот же молодец. Живее всех живых, уже близко к Кремлёвской стене» — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Он добавил, что его также удивляет руководство клуба. По его мнению, тренера не могут убрать из-за контрактных обязательств.

Накануне «Спартак» уступил «Зениту» в Кубке России. Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее Абаскаль заявил, что «Спартак» в матче с «Зенитом» сыграл не на своём уровне.

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