Абаскаль заявил, что «Спартак» в матче с «Зенитом» сыграл не на своём уровне

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от «Зенита» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.

«К сожалению, не смогли использовать преимущество, которое было в первом тайме. Провели два разных тайма. Результат такой, будем настраиваться на игру в Петербурге. Сыграли не на уровне «Спартака», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба дублем отличился Педро (55-я, 65-я минуты). У красно-белых мяч забил Манфред Угальде (12-я).

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Начало — в 16:00 мск.

Ранее гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.