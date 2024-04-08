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Файзуллаев: ЦСКА всё ещё в чемпионской гонке РПЛ

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев считает, что армейский клуб всё ещё находится в чемпионской гонке РПЛ.
Файзуллаев: ЦСКА всё ещё в чемпионской гонке РПЛ
  • РИА Новости

«ЦСКА ещё в чемпионской гонке? На мой взгляд, да. Мы можем бороться за первое место. Игра у нас получается, думаю, если в каждой игре брать три очка, можем побороться. Возможно ли победить «Зенит»? Да», — приводит слова Файзуллаева «РБ Спорт».

ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ. 

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1.

Таким образом, москвичи занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Факел» — на 11-й позиции (26 баллов).

Ранее «Оренбург» разгромил «Рубин» в матче 23-го тура РПЛ.

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