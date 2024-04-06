Гончаренко раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подверг критике судейство в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«С чем связано большое количество нарушений и жёлтых карточек? С тем, что просто безобразно судил Павел Кукуян. Он просто не понимал, что делал на поле сегодня. Однозначно его судейство, он просто нас прибил. Не разбираться в элементарных ситуациях — так надо ещё уметь судить», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Встреча в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене» завершилась со счётом 2:1.

В составе самарского клуба дубль оформил Амар Рахманович (16-я и 79-я минуты). У уральцев мяч забил Алексей Каштанов (41-я).

«Крылья» расположились на пятом месте в таблице с 33 очками. «Урал» занимает 13-ю строчку с 20 очками.

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