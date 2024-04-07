Нелогичная развязка: две ошибки Лещука помогли «Спартаку» одержать волевую победу над «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ

«Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Динамо» в центральном матче 23-го тура РПЛ. Бело-голубые открыли счёт в дебюте с пенальти, назначенного за игру рукой в собственной штрафной Наилем Умяровым. Впоследствии они создали у ворот соперника ещё ряд опасных моментов, но Дмитрий Скопинцев пробил в перекладину, Николас Маричал угодил в штангу, а Константин Тюкавин не реализовал выход один на один. Перевернуть ход противостояния в концовке красно-белым помогли четверная замена Гильермо Абаскаля и ошибки Игоря Лещука. Голкипер выпускал мяч из рук после несильных ударов Михаила Игнатова и был дважды наказан за это дежурившим на добивании Александром Соболевым.

Старейшее московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» всегда отличалось повышенной принципиальностью. Однако на этот раз значимость очков в нём была особенна высока для обеих команд.

Бело-голубым нельзя было допускать очередную осечку в домашних стенах, чтобы не отстать от «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство, ведь конкуренты в 23-м туре одержали победы. К тому же кровь из носу необходимо было реваншироваться за разгром от «Ростова» на прошлой неделе и доказать, что это было лишь роковым стечением обстоятельств.

Красно-белые вовсе рисковали остаться без тренера. В 2024-м они взяли верх только над «Оренбургом» в Кубке России. А несколько дней назад уступили «Зениту», провалив второй тайм. В РПЛ результаты ещё более неприглядные: две ничьи, поражение от «Факела» и ни одного забитого мяча. Нельзя исключать, что очередное фиаско вынудило бы руководство принять кадровое решение.

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Весьма любопытно было, какие составы определят наставники на дерби. Марцел Личка сделал выводы из противостояния с «южанами» и оставил в запасе обоих крайних защитников, вышедших тогда в старте, — Сергея Паршивлюка и Элазара Дасу. В их отсутствие слева расположился Дмитрий Скопинцев, а справа — номинальный центральный защитник Николас Маричал. Причём чех объяснил такой выбор выходом у «Спартака» Хесуса Медины и Антона Зиньковского. А на краю атаки вместо Дениса Макарова сыграл Муми Нгамалё, недавно восстановившийся от травмы. При этом место на последнем рубеже опять занял Игорь Лещук, а не Антон Шунин, неоднократно выручавший партнёров в кубковом матче со «СКА-Хабаровском».

Абаскаль же в целом обошёлся без сюрпризов. Разве что в опорной зоне, как и во встрече с петербуржцами, пару Данилу Пруцеву составил Наиль Умяров. А Александра Соболева и Манфреда Угальде с флангов поддерживали как раз Медина и Зиньковский.

Сложно предполагать, как бы развивалась встреча, если бы не ранний гол бело-голубых. Уже в дебюте они заработали пенальти. Диего Лаксальт после ввода мяча из-за боковой опередил Умярова, грудью пробросил снаряд себе на ход и вынудил визави коснуться его рукой. Судья Кирилл Левников поначалу нарушения не зафиксировал, но, посовещавшись с помощниками и посмотрев повтор, изменил решение. А Луис Чавес уверенно реализовал 11-метровый.

В дальнейшем игра проходила по комфортному для хозяев сценарию. Ударно проведя стартовый отрезок, они отдали инициативу сопернику и отошли на свою половину. При этом очень важна была роль Чавеса и Лаксальта, которые намертво зацементировали опорную зону и не позволяли гостям создавать подходы через центр.

У красно-белых не было другого выбора, кроме как искать пространство на флангах. Чаще всего они смещались налево. Это было логично ведь Нгамалё всегда больше увлечён атакой, а Маричал не славится надёжностью. Зиньковский и Даниил Хлусевич активно взаимодействовали здесь. Отсюда пришли почти все моменты «Спартака» в первом тайме. Самый опасный упустил как раз Хлусевич, крутивший мяч в дальнюю девятку, но не попавший в створ.

А вот с проникновением в штрафную возникли большие сложности. Соболеву приходилось часто уходить на фланги, откуда он пытался разгонять атаки, а Угальде поднимался выше. Фактически комбинации команды завершать было некому. И почти все удары шли исключительно с дальней дистанции. Лещук спокойно справлялся с ними и не допускал ошибок.

Куда интереснее смотрелись контрвыпады «Динамо», в которых оно чувствует себя словно рыба в воде. Бителло, Нгамалё, Хорхе Карраскаль и Константин Тюкавин всегда были готовы убежать вперёд. И хозяева вполне могли увеличить отрыв, если бы им сопутствовало везение. В одном из эпизодов камерунцу даже удалось забить, но арбитр на линии зафиксировал справедливый офсайд. Чуть позже Маричал справа протолкнул мяч в центр штрафной на Тюкавина, тот подработал его, но пробил прямо в руки Максименко. Не хватило силы и выстрелу Чавеса метров с 20.

Во втором тайме в игре кардинально ничего не изменилось. «Спартак» по-прежнему не мог провести хотя бы одну осмысленную атаку и найти пространство между линиями. Неудивительно, что подопечные Абаскаля стали заводиться и нарушать правила. Например, абсолютно незаметный Медина получил жёлтую карточку за стычку с Бителло.

Казалось, победа сама шла в руки «Динамо». Бело-голубым только надо было реализовать один из многочисленных моментов и поставить точку в дерби. После этого деморализованный соперник вряд ли бы спасся. Но, как это часто случается с командой в нынешнем сезоне, ей не хватило везения. Чего стоит эпизод, когда Маричал после подачи углового пробил в штангу. А Бителло не позволил добить мяч в сетку распластавшийся оппонент.

Но больше всех локти кусать должен Тюкавин, ведь он мог снимать все вопросы об исходе матча. Однажды он даже убежал на рандеву с Максименко и не попал в створ. Чуть позже форвард не добрался до подачи Бителло слева, и снаряд чуть не юркнул в дальний. Более того, Константин пробовал забросить мяч в сетку из центрального круга, но Максименко успел вернуться.

Абаскаль от безысходности по истечении часа произвёл четверную замену. На поле вышли Леон Классен, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов и Тео Бонгонда. Так или иначе удалось хотя бы освежить состав и, главное, фланги. А, пожалуй, самое важное действие тренера заключалось не в самих рокировках, а в том, что Соболев наконец выдвинулся на острие, а свежий Игнатов расположился под ним. Вдобавок Личке из-за травмы пришлось убирать Чавеса.

В итоге это сыграло решающую роль. Однако победу гостям скорее отдал Лещук. В матче предыдущего тура с «Ростовом» именно он позволил открыть счёт Кириллу Щетинину, неудачно введя мяч от ворот.

На этот раз Игорь проявил себя ещё хуже. В ситуации, когда у «Спартака» во второй половине не получалось ничего, он помог ему восстановить равновесие. После дальнего несильного выстрела Игнатова голкипер выпустил мяч из рук прямо на Соболева. Александр с метра не промахнулся.

Шокированные футболисты «Динамо» всё равно продолжили атаковать, тем более свежий Фёдор Смолов заменил Тюкавина. Удалось даже создать несколько подходов.

Но на 88-й минуте состоялся ещё один «привоз» Лещука. Зиньковский, казалось, должен был падать в единоборстве с Паршивлюком на левом краю, но устоял на ногах и выполнил навес. Теперь уже Игнатов пробил низом по центру. Мяч опять шёл в руки вратарю, но тот непостижимым образом снова выпустил его. А рядом оказался Соболев — 1:2.

У бело-голубых оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но они были морально убиты и опустили руки. Помарки голкипера дорого стоили им, ведь теперь отставание от «Зенита» возросло до шести очков, а от «Краснодара» — до пяти. Более того, всего в двух расположился ЦСКА.

Абаскаль же снова продемонстрировал феноменальную везучесть. Когда возникло ощущение, что его могут уволить, красно-белые каким-то чудом вырвали победу.