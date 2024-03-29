Дубль Мохеби, ляп Лещука и травма Песьякова: «Ростов» в гостях разгромил «Динамо» в 22-м туре РПЛ

«Ростов» в гостях нанёс крупное поражение «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. В первом тайме подопечные Валерия Карпина трижды поразили ворота соперника. Грубейшей ошибкой Игоря Лещука воспользовался Кирилл Щетинин, после чего отличились Данил Глебов и дважды — Мохаммад Мохеби. Избежать крупного поражения москвичам помог Бителло, в эпизоде с голом которого рассечение головы получил голкипер Сергей Песьяков.

Проверка для «Динамо»

Идеальное начало весеннего отрезка не только помогло «Динамо» укрепиться в числе главных претендентов на медали, но даже задуматься о борьбе за золото. После 20 туров отставание от лидирующего «Зенита» составляло два очка, а от идущего вторым «Краснодара» — всего одно. И с учётом проблем «быков», не только не одержавших ни одной победы весной, но ещё и решившихся на смену тренера, именно бело-голубых стоило считать основными преследователями петербуржцев.

В свете этого противостояние с «Ростовом» выглядело как идеальная проверка амбиций. Как и будущие соперники, весной подопечные Валерия Карпина ещё не теряли очков в чемпионате, оступившись лишь в Кубке России. Там они были биты ЦСКА по сумме двух встреч и были вынуждены «спуститься» в Путь регионов. К слову, как и «Динамо», которое уступило «Зениту» в ответке.

Однако далеко не самое яркое выступление на «Газпром Арене» не отразилось на статусе «Динамо». Именно подопечные Марцела Лички считались фаворитами матча открытия 22-го тура РПЛ (21-й был перенесён на апрель) — и это несмотря как на победы «Ростова» над «Крыльями Советов» и «Краснодаром», так и на возвращение в строй Николая Комличенко, восстановившегося от повреждения. Правда, с ходу попасть в старт факторному форварду не удалось — на острие вышел Егор Голенков.

В свою очередь, Личка немного удивил выбором состава. Так, в запасе остался не только отыгравший все 90 минут с «Ахматом» Николас Маричал, но и Даниил Фомин. И если первый логично уступил своё место пропускавшему предыдущую встречу из-за дисквалификации Фабио Бальбуэне, то второй — Диего Ласкальту. Да, с грозненцами тот так же не играл из-за перебора жёлтых карточек, но видеть в основе уругвайца, а не россиянина было довольно неожиданно.

Ляп Лещука и капитуляция москвичей

Матч на «ВТБ Арене» начинался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», а в церемонии открытия участвовали проявившие храбрость в тот день сотрудница концертного зала София Мейер и 14-летний школьник Артём Донсков, лично выводившие людей из горящего здания. А также известный комментатор Виктор Гусев, пришедший на концерт «Пикника» и чудом не пострадавший при стрельбе. Двое последних и нанесли символический удар по мячу, подключив к игре спортсменов, вышедших на поле в чёрных футболках с журавлями.

Безусловно, всё это не могло не повлиять на самих исполнителей, вследствие чего первые 20 минут противостояния получились не самыми богатыми на события. Зато было много борьбы и технического брака, в том числе курьёзное падение Хорхе Карраскаля, поскользнувшегося на мяче. Положительное впечатление оставил разве что высокий прессинг «Динамо». Хотя это традиционно считалось одним из главных орудий именно подопечных Валерия Карпина.

Но уже на 22-й минуте «Ростов» продемонстрировал, как нужно пользоваться этим приёмом. Оказавшийся под давлением Бальбуэна был вынужден отдать пас назад и прогадал. Игорь Лещук не прочитал ситуацию и вместо того, чтобы разрядить обстановку, покатил на Эли Дасу, за чьей спиной уже притаился Кирилл Щетинин. Полузащитник «Ростова» совершил перехват и наказал голкипера за грубейшую ошибку. Однако воздержался от бурных празднований гола и лишь сложил вместе ладони.

С этой минуты и вплоть до окончания тайма на поле «ВТБ Арены» была лишь одна команда. «Динамо» расклеилось и давало «Ростову» делать всё, что тому заблагорассудится. А на перерыв ушло при счёте 0:3, хотя тот мог быть гораздо более крупным. Пару шикарных шансов упустили Роналдо, раз за разом оставлявший в дураках Сергея Паршивлюка, и Голенков. Но Егор компенсировал это великолепными действиями в подыгрыше. Сначала начал атаку, завершившуюся великолепным ударом Глебова с лёта, а потом ассистировал Мохаммаду Мохеби. Правда, в обоих эпизодах вполне мог подыграть себе рукой, но ни главный арбитр, ни видеоассистент не заметили нарушения правил.

Гол престижа Бителло

В перерыве Личка провёл сразу две замены — Паршивлюка и Дениса Макарова сменили Дмитрий Скопинцев и Муми Нгамалё. И хотя уже на 46-й минуте Щетинин чуть было не оформил дубль, впоследствии «Динамо» всё же перехватило инициативу и отметилось парой неплохих выходов. Тем обиднее хозяевам было пропустить в четвёртый раз. Мохеби сотворил что-то невероятно и «накрутил» пару оппонентов на подступах к штрафной, после чего уложил мяч аккурат в угол ворот Лещука.

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После этого у «Динамо» практически не осталось надежд на камбэк, поэтому оставалось лишь пытаться размочить счёт и не допустить позора. Однако сначала все попытки бело-голубых сократить отставание пресекал Сергей Песьяков. Вратарь «Ростова» поймал кураж и сначала справился с Нгамалё в ближнем бою, а потом чудесным образом среагировал на удар Скопинцева — и это несмотря на рикошет от спины Карраскаля.

Тем не менее отстоять на ноль Песьяков всё же не сумел. На 79-й минуте открывшийся под поперечную передачу Бителло буквально затолкал мяч в сетку, а Сергей не только не сумел спасти свою команду, но ещё и получил повреждение. Защитник «Ростова» Умар Сако буквально прошёлся по голове собственного вратаря, из-за чего у того образовалось рассечение. Благо замена не потребовалась, а развить успех «Динамо» не сумело. Гол вышедшего на замену Вячеслава Грулёва был отменён из-за офсайда. Да ещё и Щетинин чуть было в пятый раз не оставил не у дел Лещука, но его дальний «выстрел» пришёлся в перекладину.

«Динамо» потерпело крупное поражение от «Ростова» и потеряло возможность выйти на промежуточное первое место в РПЛ. Москвичи остались на третьей строчке, в то время как подопечные Карпина поднялись на седьмое — до «Спартака» одно очко.