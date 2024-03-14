Драмы в столице: «Спартак» отыгрался (0:2) и одолел «Оренбург», «Локомотив» упустил победу после промаха Дзюбы

«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. В дебюте москвичи позволили Мохаммаду Горбани забить курьёзный мяч, однако ответили на него тремя своими. Причём Антон Зиньковский и Срджан Бабич отличились с интервалом в две минуты. В другом матче «Локомотив» быстро огорчил «Балтику», но соперник отыгрался после перерыва. В серии пенальти Артём Дзюба мог поставить точку пятым ударом, но попал в перекладину. А «Сочи» также в «лотерее» уступил «СКА-Хабаровску» из Первой лиги и завершил выступление в турнире.

Удар Горбани и выход Мозеса

Матч с «Оренбургом» неожиданно стал едва ли не определяющим для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. После поражения от «Факела» в РПЛ в СМИ поползли слухи о его возможной отставке. После ухода из «Краснодара» Владимира Ивича, которого в том числе сватали в столичный коллектив, данный вариант не казался нереальным.

К тому же москвичам кровь из носу требовалась победа, ведь в первом поединке, состоявшемся ещё в ноябре, они сенсационно уступили с минимальной разницей в счёте. Поэтому испанец выставил практически основной состав. А вот Давид Деограсия, напротив, удивил, предоставив отдых почти всем лидерам, хотя впереди их ждёт пауза.

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Первый тайм получился для красно-белых неоднозначным. Предполагалось, они со стартовых мгновений понесутся вперёд, чтобы забить. Тем более Александр Соболев уже в дебюте угодил в перекладину. Однако соперники ответили курьёзным голом. Новичку Мохаммаду Горбани позволили спокойно пробить из-за пределов штрафной, и мяч с рикошетом от Срджана Бабича оказался в сетке. Подвёл и Александр Селихов, раньше времени завалившийся на газон.

Забив, гости отошли назад и спокойно оборонялись, перекрывая все свободные зоны на своей половине. Хозяева же с огромным трудом проникали в чужую штрафную и выполняли острые передачи нападающим. Приходилось пытать удачу издали. Например, Антон Зиньковский едва не закрутил снаряд в дальнюю девятку.

Но всё же давление дало свои плоды незадолго до перерыва, когда Хесус Медина накрутил защитника на правом краю и выполнил отличную подачу на Соболева. Алексей Кеняйкин неудачно сыграл на выходе и позволил визави переправить снаряд в пустой створ.

А переломить ход игры во второй половине помогли грамотные замены. С появлением Виктора Мозеса левый фланг атаки заметно ожил. Именно через его зону пошло наступление. Нигериец раз за разом уходил от возрастного Владимира Полуяхтова. Начали возникать и моменты у чужих ворот, причём буквально один за другим. Сначала всё тот же Зиньковский, воспользовавшись скидкой Соболева, пробил в перекладину. Затем Манфред Угальде вырвался почти на рандеву с Кеняйкиным, но не попал в створ. Наконец, Алексей в последний миг забрал мяч в ногах у Даниила Хлусевича.

Но гол назревал и вскоре состоялся. И опять не обошлось без деятельного участия Мозеса, протащившего мяч к штрафной. Далее Хлусевич выполнил пас на Зиньковского, а тот аккуратно покатил снаряд в сетку. Не пришлось долго ждать и третьего, причём забил пришедший в штрафную Бабич. Максим Сидоров не сумел прервать подачу с фланга и вместо этого фактически выполнил удобную скидку на серба. А тот, обработав снаряд грудью, словно заправский нападающий, отправил его в угол.

В довершение всех бед Полуяхтов в концовке получил вторую жёлтую карточку. Но даже в меньшинстве гости едва не перевели противостояние в серию пенальти, когда Селихов вытащил опаснейший удар Брайана Мансильи в ближний нижний угол. Не обошлось и без другого неприятного для «Спартака» эпизода — мышечное повреждение получил Мозес, которого пришлось менять обратно.

Осечка Дзюбы и спасение Латышонка

Другой столичный гранд «Локомотив» не сумел сломить сопротивление ещё одного аутсайдера чемпионата России «Балтики» и завершил выступление в Пути РПЛ. Первая встреча между коллективами завершилась со счётом 2:2. Дома же железнодорожники вышли вперёд уже на третьей минуте. Илья Лантратов совершил вынос от собственных ворот. Артём Дзюба выполнил скидку на Максима Глушенкова. А тот, в свою очередь, сочинил классный пас на ход Наиру Тикнизяну, который точно пробил в угол из пределов штрафной.

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К чести балтийцев, они не посыпались после столь неудачного дебюта, а перехватили инициативу и повели осаду чужих ворот. В целом они владели мячом даже чаще (53%) и подали в два раза больше угловых (десять против пяти). Однако до поры им не хватало точности. Например, Алекс Фернандес в одном из моментов нанёс опасный удар метров с десяти, но не смог пробить Лантратова. Выручил партнёров Илья и ещё в нескольких ситуациях.

Но давление всё же позволило гостям добиться своего после перерыва. Очередной корнер преобразовал в гол юный Данила Козлов. Более того, подопечные Сергея Игнашевича имели возможность и вырвать победу. Чего стоит хотя бы попадание в перекладину Александра Жирова. В довершение всех бед красно-зелёные из-за травмы остались без Тикнизяна.

Однако в конце основного времени скорее они были ближе к победе. Добавил класса и выход Антона Миранчука. Он мог оформить дубль, если бы не Евгений Латышонок. Сначала молодой вратарь перевёл мяч через перекладину после хитрого обводящего выстрела от левого края штрафной, а уже на 94-й минуте вытащил ещё один удар в упор.

В итоге всё решилось в серии пенальти. Первый промах допустил Кирилл Капленко, угодивший в перекладину. А у «Локо» судьбоносную осечку неожиданно совершил опытнейший Дзюба. Он мог принести команде победу, но тоже попал в перекладину.

Далее серия продолжалась до промаха. Очень близок к тому, чтобы вывести «Локо» дальше, был мастер 11-метровых Лантратов. Он угадал направление удара Козлова и рукой перевёл мяч в штангу, но от неё тот предательски закатился в сетку. А 19-летний хавбек даже извинился перед оппонентом. Зато следом решающий сейв совершил Латышонок, не позволивший перехитрить себя Сергею Пиняеву. Затем точку уверенно поставил Диего Луна.

Таким образом, Игнашевич сумел подставить подножку своей бывшей команде, которая вслед за «Динамо» вылетела в Путь регионов. А «Балтика» умудрилась выбить «Локомотив» в «лотерее» из Кубка России во второй раз менее чем за пять лет. В 2019-м их пути пересеклись в 1/16 финала и калининградцы также оказались сильнее, но при собственных болельщиках.

Курьёзный гол Гуарирапы и помарка Кордовы

Лишь в серии пенальти определился и победитель матча между «СКА-Хабаровском» и «Сочи». Южане на правах представителя элитного дивизиона открыли счёт в середине первого тайма. Причём гол получился курьёзным. Сауль Гуарирапа, казалось, не успел к забросу в чужую штрафную, но Ислам Имамов умудрился выронить мяч прямо ему на ногу. Легионер тут же красиво убрал на замахе двоих визави и аккуратно пробил в дальний.

В дальнейшем коллектив Роберто Гонсалеса действовал с позиции силы и никуда не торопился. Моментов у хабаровчан почти не возникало. Но они умудрились воспользоваться единственной помаркой соперников, когда защитники неудачно выполнили искусственный офсайд. В результате Альбек Гонгапшев оказался прямо перед Максимом Рудаковым и свой шанс не упустил.

Зато в «лотерее» команда из Первой лиги оказалась сильнее. Имамов и Рудаков в самом начале совершили по сейву. Однако следом у южан ошибся и Серхио Кордова, отправивший снаряд выше перекладины. А вот гости больше осечек не допускали и пробились в следующий этап соревнования.