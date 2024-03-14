«СКА-Хабаровск» больше 15 лет не проигрывает дома в основное время в Кубке России

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Сочи» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча между командами завершилась со счётом 1:1, клуб из Хабаровска оказался сильнее по пенальти — 4-2.

Несмотря на то, что игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт», формальными хозяевами считались хабаровцы.

По информации Telegram-канала «Цифроскоп», «СКА-Хабаровск» не проигрывает дома в Кубке России в основное время уже на протяжении 12 игр подряд. Их беспроигрышная серия стартовала в 2007-м.

Ранее сообщалось, что «Сочи» по пенальти проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из Кубка России.