«Сочи» по пенальти проиграл «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России
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Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась победой «СКА-Хабаровск».
Основное время матча завершилось вничью — 1:1. На 23-й минуте счёт открыл форвард сочинцев Сауль Гуарирапа, на 74-й минуте паритет восстановил нападающий хабаровчан Альбек Гонгапшев.
В серии пенальти удачливее оказались футболисты «СКА-Хабаровск» — 4:2.
Ранее сообщалось, что дубль Матео Кассьерры помог «Зениту» взять верх над «Динамо» и выйти в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.