RT в Telegram
Подпишись

«Сочи» по пенальти проиграл «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России

Короткая ссылка
«Сочи» потерпел поражение от команды «СКА-Хабаровск» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
«Сочи» по пенальти проиграл «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России
  • Gettyimages.ru

Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась победой «СКА-Хабаровск». 

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. На 23-й минуте счёт открыл форвард сочинцев Сауль Гуарирапа, на 74-й минуте паритет восстановил нападающий хабаровчан Альбек Гонгапшев.

В серии пенальти удачливее оказались футболисты «СКА-Хабаровск» — 4:2.

Ранее сообщалось, что дубль Матео Кассьерры помог «Зениту» взять верх над «Динамо» и выйти в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить