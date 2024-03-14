«Сочи» по пенальти проиграл «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России

«Сочи» потерпел поражение от команды «СКА-Хабаровск» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась победой «СКА-Хабаровск».

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. На 23-й минуте счёт открыл форвард сочинцев Сауль Гуарирапа, на 74-й минуте паритет восстановил нападающий хабаровчан Альбек Гонгапшев.

В серии пенальти удачливее оказались футболисты «СКА-Хабаровск» — 4:2.

Ранее сообщалось, что дубль Матео Кассьерры помог «Зениту» взять верх над «Динамо» и выйти в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.