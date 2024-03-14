«Спартак» победил «Оренбург» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Московский «Спартак» на своём поле взял верх над «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча на «Лукойл-Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

На десятой минуте красно-белые оказались в роли догоняющих — гостей вперёд вывел Мохаммад Горбани. Но уже на 36-й минуте Александр Соболев с передачи Хесуса Медины восстановил паритет. А во втором тайме «Спартак» забил дважды — сначала Антон Зиньковский отличился сам (65-я минута), а потом ассистировал Срджану Бабичу (68-я).

В концовке «Оренбург» остался в меньшинстве — на 84-й минуте вторую жёлтую карточку получил Владимир Полуяхтов.

По сумме двух матчей «Спартак» сломил сопротивление «Оренбурга» со счётом 3:2 и проследовал в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Оренбург» продолжит выступление в Пути регионов.

Ранее сообщалось, что «Сочи» по пенальти уступил «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России.