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Орлов: Галицкий — не самодур, Ивич не подготовил команду к рестарту

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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого уволить главного тренера Владимира Ивича.
Орлов: Галицкий — не самодур, Ивич не подготовил команду к рестарту
  • Gettyimages.ru

«Я не могу назвать Галицкого самодуром. После того как команда создала комфортный задел в золотой гонке, Ивич почему-то начал больше думать об обороне и прагматичном футболе. Думаю, это едва ли понравилось Галицкому. Но он до определённого времени терпел», — цитирует Орлова «СЭ».

Он добавил, что команда оказалась не готова к возобновлению сезона. По его словам, игроки не могли поймать тонус и уверенность. 

«Но получится ли у Мусаева? Честно говоря, пока несильно в это верится», — отметил Орлов.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. 

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера.

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