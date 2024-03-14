«Исход процедуры экстрадиции предсказать невозможно»: Промес арестован в Дубае по требованию Нидерландов

Квинси Промес был арестован в Объединённых Арабских Эмиратах по требованию прокуратуры Нидерландов. На родине добиваются экстрадиции полузащитника «Спартака» в связи с постановлениями суда. Решение будет принимать независимый судья в Дубае, заявили адвокаты, По их словам, процесс может затянуться на длительное время. По информации источников, легионер сам настаивал на участии в сборах в ОАЭ и уверял, что у него «всё схвачено».

Ситуация с пребыванием полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в Объединённых Арабских Эмиратах принимает всё более серьёзный оборот. Его задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов.

Также по теме «Огромная головная боль для «Спартака»: в ожидании суда в ОАЭ Промес посетил ночной клуб со своей девушкой Квинси Промес своими поступками с каждым днём вызывает всё больше негодования. Футболист «Спартака» до сих пор находится в Дубае в...

В «Спартаке», комментируя ситуацию, на рассмотрение обстоятельств, пока не позволяющих Квинси вернуться в Россию.

«[Это] может занять ещё некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — заявили в пресс-службе в среду утром.

Но сообщение Окружной прокуратуры Амстердама вечером того же дня расставило всё на свои места. В нём не упоминается фамилия полузащитника. Тем не менее, несложно догадаться, о ком идёт речь. В Дубае в дорогом отеле отдыхает не так много 32-летних мужчин, проживающих в Москве. Как отмечалось в релизе, Нидерланды заявили о готовности потребовать его экстрадиции.

Практически сразу происходящее прокомментировали адвокаты спортсмена Софи Хоф и Роберт Малевич. Они отметили, что теперь всё в руках независимого судьи в Дубае. При этом, исходя из сообщения прокуратуры Амстердама, официальный запрос на выдачу футболиста в ОАЭ ещё не направлен. На это у организации есть 60 дней.

«В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Это также вполне распространено в Нидерландах. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции сейчас предсказать невозможно», — говорится в сообщении на официальном сайте юридической фирмы.

Кроме того, по словам адвокатов, приговор Промеса на родине не является окончательным. Сторона защиты уже подала апелляцию на судебные решения.

«Квинси всегда отрицал свою причастность к фактам, изложенным обвинением. Поэтому мы подали апелляцию от имени спортсмена на решение суда Амстердама… Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом Амстердама. Пока неизвестно, когда завершится апелляционное производство в Нидерландах. Прокуратура и защита также имеют возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд страны», — отмечается в сообщении.

Как только истинные причины задержки футболиста прояснились, «Спартак» сделал очередное заявление. В клубе подчеркнули, что находятся в тесном контакте с юристами и знают об изменении меры пресечения Квинси.

«Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Квинси клуб сообщит по мере развития ситуации», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

При этом, по словам юриста Андрея Князева, вероятность выдачи полузащитника очень велика, поскольку преступление, в котором его обвиняют, никак не связано с политикой.

«Скорее всего, у Промеса будут судебные возможности на обжалование, но обычно такое требование прокуратуры рано или поздно заканчивается выдачей. Задержание — свидетельство того, что в ОАЭ отнеслись серьёзно к запросу, который пришёл. Для спортсмена единственный выход — это возвращение в Нидерланды и тюрьма, поскольку вряд ли преступление, связанное с насилием или наркотиками, признают политическим. Поэтому, если случился арест футболиста по данному делу и произошёл запрос прокуратуры, то обязательно состоится суд. А в конечном счёте вероятность выдачи Квинси составляет до 99%», — приводит слова Князева «Чемпионат».

Адвокат Сергей Жорин, в свою очередь, увидел только один способ избежать выдачи футболиста — выявить процессуальные нарушения в экстрадиционном запросе.

«Имеет значение правильность оформления документов со стороны нидерландской прокуратуры. Думаю, что упор постараются сделать в эту сторону. Если выявятся нарушения в предоставленных документах суду, то экстрадиция не произойдёт. А пока будет готовиться новый комплект, Промес сможет вернуться в Россию, которая его может не выдать», — сказал Жорин «Спорт-Экспрессу».

Тем временем, в России развернулась бурная дискуссия на тему того, почему полузащитник вообще полетел в ОАЭ. Ведь в прошлом году, когда приговора суда Нидерландов ещё не было, он на всякий случай остался в Москве.

«Я его не пустил на сборы с гораздо меньшими рисками. Сейчас мне нечего добавить. Жаль, что команда в ответственный период потеряла важного футболиста. Самого Квинси тоже жаль, если всё так, как пишут. Я уверен теперь, ДТП придумано для выигрыша времени и откладывании сенсационной новости», — приводит слова бывшего генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова Metaratings.

При этом, из источников, близких к клубу, появляются разные подробности случившегося. Так, якобы Промес сам просил взять его в Дубай, поскольку в прошлом году в Москве не смог нормально подготовиться к сезону. Кроме того, за день до вынесения приговора в Нидерландах «Спартак» уговаривал его улететь из Эмиратов ради безопасности. Но полузащитник ответил, что у него «всё схвачено». А затем, 20 февраля, врезался в автобус на арендованном спорткаре — то самое ДТП, из-за которого его не пустили в самолёт. Якобы настаивал на присутствии игрока на сборах и главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

По мнению Заремы Салиховой, футболист или наставник могут самостоятельно принимать подобные решения только в клубе со слабым руководством.

«Очень удобная позиция — свалить на тренера. Любому специалисту нужен игрок на предсезонке. Доменико Тедеско также в течение двух с половиной месяцев спрашивал: «Где Промес?» Это же спрашивали и миллионы болельщиков. Я не заключала контракт до тех пор, пока «Спартак» не был полностью финансово в безопасности, если футболист не сможет выполнять свои обязательства. Так бездарно потерять футблиста — это самим себе сказать «шах». Если не будет равноценной замены, то «мат» скажут уже другие», — заявила Салихова.

А по словам бывшего полузащитника национальной сборной Андрея Аршавина, о Промесе в России очень быстро забудут, стоит ему только расторгнуть контракт с клубом.

«Кроме Квинси, для всех это лучшее разрешение проблемы. «Спартаку» не нужно молчать, руководителям не придётся говорить, как относятся к тому, что у нас играют осуждённые люди. Думаю, «Спартак» при таком раскладе, если всё это правда, расторгнет контракт, и никто о Промесе не вспомнит. А сам футболист, к сожалению для него, будет на родине разбираться со своими проблемами», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс, в свою очередь, полагает, что болельщики больше не увидят Квинси на поле.

«Большие деньги меняют людей в футболе. Это правда, безо всяких сомнений. Из-за богатства Промес потерял контроль с землёй. Думаю, действительно велик риск того, что он закончил свою карьеру собственными поступками», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».