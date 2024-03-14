Metaratings: Абаскаль выступал за присутствие Промеса на сборах «Спартака» в ОАЭ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступал за присутствие нападающего команды Квинси Промеса на сборах в ОАЭ.

Как сообщает Metaratings.ru, тренер убеждал руководство в том, что его присутствие необходимо.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Промес отказался уезжать из ОАЭ, несмотря на требование «Спартака».