Metaratings: Промес отказался уезжать из ОАЭ, несмотря на требование «Спартака»
Как сообщает Metaratings, руководство красно-белых настаивало, чтобы голландец покинул страну до суда, но он отказался уезжать.
13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее прокуратура Нидерландов опубликовала заявление об аресте Промеса.