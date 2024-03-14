Metaratings: Промес отказался уезжать из ОАЭ, несмотря на требование «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес принял решение отказаться покидать ОАЭ по требованию клуба.

Как сообщает Metaratings, руководство красно-белых настаивало, чтобы голландец покинул страну до суда, но он отказался уезжать.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее прокуратура Нидерландов опубликовала заявление об аресте Промеса.